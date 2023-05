Radfahrerin verursacht in Weilheim einen Unfall und fährt weiter

Ohne sich um die Frau zu kümmern, die eine Radfahrerin bei einem von ihr verursachten Unfall in Weilheim verletzt hat, fährt die Unbekannte einfach weiter. Die Polizei sucht Zeugen.

Eine bislang unbekannte Fahrradfahrerin verursachte nach Angaben der Polizei in Weilheim am Dienstag, 23. Mai, gegen 14 Uhr in Weilheim in der Herrenfeldstraße einen Verkehrsunfall. Die Frau fuhr dem Polizeibericht zufolge entgegen der Einbahnstraße und wollte an einer Engstelle an einem geparkten Wagen vorbeifahren. Hierbei touchierte sie den Hyundai eines 83-jährigen Weilheimers und verletzte auch seine 79-jährige Ehefrau. Diese wollte gerade in das Auto ihres Mannes einsteigen.

79 Jahre alte Weilheimerin wird bei dem Unfall am Arm verletzt

Bei dem Unfall erlitt die 79-Jährige eine leichte Verletzung am Arm. Der Schaden am Fahrzeug des Ehepaars wird von der Weilheimer Polizei auf rund 500 Euro geschätzt.

Die Unfallverursacherin setzte trotz des Zusammenstoßes ihre Fahrt fort. Gegen sie wird nun wegen Unfallflucht ermittelt. Die Polizei Weilheim bitte Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 0881/640-0 zu melden. (AZ)

Lesen Sie dazu auch