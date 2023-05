Weilheim

vor 51 Min.

Samstagnacht legen in Weilheim Unbekannte zwei Brände

Artikel anhören Shape

Samstagnacht brennt es in Weilheim gleich zweimal. Unbekannte zünden Bauschutt und Altpapiertonnen an. Jetzt sucht die Polizei in Weilheim nach Zeugen.

Durch einen oder mehrere bislang unbekannte Täter wurden am Samstag, 20. Mai, zwischen 2 und 3 Uhr, zwei Brände in Weilheim gelegt. Der erste Brand wurde nach Angaben der Polizei in Weilheim gegen 2:15 Uhr in der Angerkapellenstraße gemeldet. Hier wurde Bauschutt entzündet. Die Feuerwehr Weilheim löschte den Brand mit etwa zehn Einsatzkräften ab. Weil ein Schwelbrand unter der Fassadenabdeckung am angrenzenden Gebäude nicht ausgeschlossen werden konnte, musste diese laut Polizeibericht geöffnet werden. Hierdurch entstand ein Schaden in Höhe von etwa 5.000 Euro. Altpapiertonnen in Brand gesteckt Um kurz vor 3 Uhr wurde in der Bahnhofallee ein weiterer Brand gemeldet. Auch hier war die Feuerwehr Weilheim im Einsatz und löschte mit 15 Mann drei Altpapiertonnen ab, die in Vollbrand standen. Durch die Hitzeentwicklung wurde auch ein Schaufenster beschädigt. Der Gesamtschaden beläuft sich bei diesem Brand nach Angaben der Polizei auf etwa 2.500 Euro. Die Polizei Weilheim bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 0881/640-0 zu melden. (AZ) Lesen Sie dazu auch Weilheim Feuerwehr rückt zu Großeinsatz in einem Weilheimer Pflegeheim aus

St. Georgen In St. Georgen brennt eine Hütte nieder



Themen folgen