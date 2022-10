Schlägerei mit einem Verletzten in Weilheim

Fünf Männer feiern in Weilheim. Es kommt zum Streit, bei dem ein 36-Jähriger im Gesicht verletzt wird.

Am Freitag um Mitternacht hat sich in einer Gasse in Weilheim eine Schlägerei zwischen fünf Personen ereignet. Dabei sollen vier Männer auf einen 36-Jährigen eingeschlagen haben, teilt die Polizei mit.

Der aus Plauen stammende Mann musste mit einer Gesichtsverletzung im Krankenhaus behandelt werden, meldet die Polizei. Zuvor habe die Gruppe gemeinsam gefeiert. Worüber sie schließlich in Streit gerieten, ist bislang noch nicht bekannt. Zeugen die Hinweise auf die Täter oder das Tatgeschehen geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Weilheim unter Telefon 0881/640-0 in Verbindung zu setzen. (AZ)

