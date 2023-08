25 Jahre Streuobstaktion im Kreis Weilheim-Schongau

Auch in diesem Herbst wird im Kreis Weilheim-Schongau wieder die Pflanzung von Streuobst gefördert. Die Kreisfachberatung für Gartenkultur und Landespflege wirbt dafür.

Der Strukturreichtum von Streuobstflächen bietet unterschiedlichsten Tier- und Pflanzenarten auf kleiner Fläche Raum für Aufzucht, Jagd und Leben. Findet man in den Urkatasterplänen von 1845 noch viele Streuobstbestände rund um die Dörfer und Gehöfte des Landkreises Weilheim-Schongau, so sind sie bis heute fast alle Bebauung, geänderten Landbewirtschaftungsweisen, Konsumgewohnheiten und der Verkehrssicherheit zum Opfer gefallen. Der Kreisverband für Gartenkultur und Landespflege Weilheim-Schongau fördert mit seinen Vereinen und in Kooperation mit der Kreisfachberatung für Gartenkultur und Landespflege auch dieses Jahr wieder die Pflanzung von Streuobst.

Bürgerinnen und Bürger sowie Kommunen können bis Herbst 2023 Obst- und Nussgehölze alter und robuster Sorten sowie heimische Laubbäume und Heckengehölze bestellen und so einen Beitrag zur Vielfalt der Kulturlandschaft und zum Biotopverbund leisten. Es wurden Tafel-, Saft- und Lagerobstsorten ausgewählt, die spannende geschmackliche Erfahrungen abseits der Einheitssorten in den Supermarkt-Regalen möglich machen und die gut an das raue regenreiche Klima am Alpenrand angepasst sind, verspricht eine Mitteilung der Krreisfachberatung: darunter einige Lokalsorten, die auch für Brennereien interessanten Birnen ‚Herzogin Elsa‘ und ‚Wahlsche Schnapsbirne‘, die frostharte ‚Oberlausitzer Muskatrenette‘, der wohlklingende ‚Pfirsichrote Sommerapfel‘ oder die besonders robuste ‚Schönberger Zwetschge‘. Mit jeweils unterschiedlichem Sortenspektrum konnten so in den vergangenen 25 Jahren auf privaten und kommunalen Flächen im Landkreis rund 10.000 Bäume gepflanzt werden.

Am 19. August geht es ins Biotop Oberland nach Lenggries

Informationen zur Streuobstaktion 2023 sowie Hilfestellungen zur Planung, Anlage und Pflege von Streuobst-Pflanzungen, zum Arbeitskreis Pomologie wie auch ein monatlich erscheinender Newsletter sind abrufbar unter www.gartenbauvereine-wm-sog.de.

Für Streuobst-Beratung stehen Johann-Christian Hannemann von der Kreisfachberatung für Gartenkultur und Landespflege am Landratsamt sowie die örtlichen Obst- und Gartenbauvereine zur Verfügung, E-Mail: j.hannemann@lra-wm.bayern.de.

Im Oktober wird in der Obstsortenarche in Wessobrunn gepflanzt

Der Landkreis Weilheim-Schongau ist am Sortenerhaltungsprojekt „Apfel.Birne.Berge“ beteiligt. Über dieses Projekt wurden alte unbekannte und extrem seltene Apfel- und Birnensorten aus dem Landkreis Weilheim-Schongau und dem oberbayerischen Alpenvorland gerettet. Rund 80 von ihnen – darunter ‚Paradiesapfel‘, ‚Würgebirne‘, ‚Eberfinger Magdalenenapfel‘, ‚Himbsels Rambur‘ und ‚Anisbirne‘ – werden am 27. und 28. Oktober in der „Obstsortenarche Wessobrunn“ am Kloster Wessobrunn gepflanzt. Wer mithelfen möchte, meldet sich bitte per E-Mail an kreisfachberatung@lra-wm.bayern.de. (AZ)

