Auch einige Störche sind vom Unwetter betroffen

Die Auffangstation für Störche in Paterzell wildert vier Tiere nach dem starken Unwetter am Samstag bereits wieder aus.

Auch im Landkreis Weilheim-Schongau kamen aufgrund der Unwetter am vergangenen Samstag zahlreiche Wildtiere zu Schaden. Einige Störche konnten dabei in die Auffangstation in Paterzell (Gemeinde Wessobrunn) gebracht und bereits stabilisiert werden. Das Veterinäramt im Landratsamt Weilheim-Schongau besuchte die Auffangstation in Paterzell zur fachlichen Unterstützung. Der Betreiberin Heidi Rothwinkler wurde kurzfristig die Erweiterung Ihre Erlaubnis nach dem Tierschutzgesetz für eine bestimmte Anzahl von Tieren zuerkannt.

„Die notwendige artgemäße und verhaltensgerechte Unterbringung wurde vor Ort geprüft und die notwendige Fach- und Sachkunde von Frau Rothwinkler konnte bestätigt werden“, sagte Veterinärin Dr. Sabine Tralmer. „Durch Wärme und geeignete Pflege konnten die meisten Tiere, die in der Samstagnacht und am Sonntag zu ihr gebracht wurden, inzwischen wieder ausgewildert werden.“

Vier Störche hatten sich dort nun erholt und konnten schon wieder in Freiheit „entlassen“ werden. Derzeit befindet sich noch ein Storch in ihrer Obhut. Die Untere Naturschutzbehörde wurde einbezogen und ist informiert. Auch das Veterinäramt der Regierung von Oberbayern sicherte seine Unterstützung zu, etwa falls weitere Tierkliniken involviert werden müssen. Sehr erfreulich: Bei der Vorortkontrolle konnte ein eleganter „Freiflug“ direkt beobachtet werden. (AZ)

Lesen Sie dazu auch