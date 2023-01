Die Teilhabe von Menschen mit Behinderung steht im Fokus

Menschen mit Behinderung sollen noch stärker am täglichen Leben teilhaben können, darauf hat sich der Landkreis Weilheim-Schongau verständigt. Jetzt werden Betroffene befragt.

Der Landkreis Weilheim-Schongau hat 2019 im Teilhabebeirat beschlossen, sein Planungshandbuch zur Umsetzung der Teilhabe von 2016 fortzuschreiben und zu aktualisieren. Darin werden konkrete Empfehlungen und Maßnahmen an den Landkreis sowie an die Landkreiskommunen formuliert, die die Teilhabe aller Menschen im Landkreis voranbringen.

Vor Weihnachten 2022 wurde dazu ein Fragebogen an eine repräsentative Gruppe von 1200 betroffenen Personen im Landkreis versendet, um mehr Information über deren aktuelle Situation zu erhalten. „Menschen mit und ohne Behinderung sollen in allen Lebensbereichen im Landkreis selbstbestimmt miteinander leben und an der Gesellschaft teilhaben können“, sagt Katharina Droms, Beauftragte für Menschen mit Behinderung am Landratsamt Weilheim-Schongau.

Es gelte nun, durch gemeinsames Handeln Barrieren abzubauen und auch den Bewusstseinswandel in allen gesellschaftlichen Bereichen anzustoßen, heißt es in einer Pressemitteilung aus dem Landratsamt Weilheim-Schongau. „Mithilfe der Befragung können wir erfahren, wo bei Menschen mit Behinderungen konkrete Probleme oder Defizite vorhanden sind und welche Bedarfssituationen und Wünsche diese haben.“

Das Landratsamt bittet um rege Beteiligung an der Befragung

Der Aktionsplan greift eine Vielzahl wichtiger Themen auf: Von Bildung, Arbeit und Beschäftigung über barrierefreies Wohnen, Mobilität und barrierefreie öffentliche Räume bis hin zur gesellschaftlichen und sozialen Teilhabe reichen die Lebensbereiche, die die Planung aufgreift. Gemäß dem Motto „Nicht über uns ohne uns“ komme laut Droms der Beteiligung der Menschen mit einer Behinderung an dem Projekt eine besondere Bedeutung zu. „Besonders wichtig ist uns deren Teilnahme, denn sie sind die Expertinnen und Experten vor Ort.“ Daher bittet Droms um rege Beteiligung: „Bitte beteiligen Sie sich an dieser Befragung, in deren Mittelpunkt Ihre eigenen Interessen, Bedürfnisse, Vorstellungen und Wünsche stehen.“

Die ausgewählten Personen erhielten einen Fragebogen und ein beiliegendes Freikuvert. Die Befragung ist anonym und unterliegt den Bestimmungen des Datenschutzes. Der Fragebogen steht wahlweise in sogenannter „leichter Sprache“ sowie digital zur Verfügung. Zur Durchführung und Unterstützung bei der Entwicklung des Aktionsplans hat der Landkreis Weilheim-Schongau das Institut SAGS (Institut für Sozialplanung, Jugend- und Altenhilfe, Gesundheitsforschung und Statistik) aus Augsburg beauftragt. Im Rahmen der Planungsarbeiten wurden bereits die Behindertenbeauftragten der Städte, Märkte und Gemeinden im Landkreis sowie einige lokale Expertinnen und Experten befragt.

Zudem wurden im Oktober 2022 Workshops mit haupt- und ehrenamtlichen Fachleuten zu den vorgestellten Themenschwerpunkten durchgeführt. „Der Aktionsplan soll im ersten Halbjahr 2023 fertiggestellt sein und dem Kreistag sowie dem Sozialausschuss präsentiert werden“, kündigte Droms an. (AZ)