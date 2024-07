In Weilheim-Schongau sind die eifrigsten Radfahrer im Oberland

Bei der sechsten Stadtradeln-Teilnahme des Landkreises Weilheim-Schongau purzelten erneut die Rekorde. 2023 waren es noch 3909 Radelnde, die 564.972 Kilometer schafften. In diesem Jahr brachten 4030 Teilnehmerinnen und Teilnehmer insgesamt 686.961 Radkilometer zusammen, meldet das Landratsamt. Im Schnitt radelten die Teilnehmer des Landkreis Weilheim-Schongau 171 Kilometer in 21 Tagen und sparten so 114 Tonnen CO 2 ein.

Zwischen dem 8. und 28. Juni wurde in den vier Landkreisen des Oberlands, Weilheim-Schongau, Garmisch-Partenkirchen, Bad Tölz-Wolfratshausen und Miesbach, fleißig um die Wette geradelt. Im gemeinsamen Zeitraum der Mitgliedslandkreise der „Energiewende Oberland“ nahmen im Landkreis Weilheim-Schongau zwölf Kommunen teil.

Landsberg ist beim Stadtradeln noch ein paar Plätze vor Weilheim-Schongau

Und Weilheim-Schongau (in der bundesweiten Rangliste auf Platz 78) war von den „Energiewende“-Landkreisen derjenige, in dem die meisten Radkilometer zusammenkamen. Miesbach folgte mit 454.219 Kilometern auf Platz 128, Bad Tölz-Wolfratshausen mit 302.916 auf Rang 194 und Garmisch-Partenkirchen mit 218.278 Kilometern auf 217. Zum Vergleich: Mit 797.836 Radkilometern lag der Landkreis Landsberg auf Platz 64 in Deutschland und damit noch einige Ränge vor Weilheim-Schongau.

Spitzenreiter war in diesem Jahr die Pfaffenwinkel Realschule Schongau mit 36.024 geradelten Kilometern und 330 Teilnehmern und Teilnehmerinnen. Unter den ersten drei Plätzen waren Schulen vertreten, die auch beim diesjährigen 6. Schulradelwettbewerb ein Preisgeld für ihre Leistung erhalten haben, dann folgten das auf den Plätzen 4 und 7 zwei Firmenteams und auf neun der TSV Peißenberg. Das Stadtradeln im Landkreis Weilheim-Schongau zeige, wie jeder einzelne zum Klimaschutz beitragen kann, dass Klimaschutz eine Gemeinschaftsaufgabe ist und Klimaschutz Spaß machen kann. „Wir hoffen, dass die Teilnehmer und Teilnehmerinnen mit Spaß und Freude aktive Klimaschützer bleiben und sich immer mehr Menschen nach diesem Vorbild dem Team Klimaschutz anschließen“, sagte Veronika Schellhorn, Referentin für Klimaschutz und Mobilität am Landratsamt Weilheim-Schongau.

Um das Mobilitätsverhalten im Land zukunftsfähig zu gestalten und den Anteil des Radverkehrs zu steigern, den Spaß am Radfahren zu fördern und die Menschen zu motivieren, im Alltag mehr aufs Rad umzusteigen, findet das Stadtradeln auch im kommenden Jahr wieder statt. (AZ, ger)