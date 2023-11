Landkreis Weilheim-Schongau tritt dem MVV bei

Der MVV wird größer: In gut einem Jahr soll auch im Landkreis Weilheim-Schongau der Öffentliche Personennahverkehr leistungsfähiger werden.

Ab dem 1. Januar 2025 wird der Landkreis Weilheim-Schongau Teil des Münchner Verkehrs- und Tarifverbunds (MVV) und tritt als Gesellschafter der MVV GmbH bei. Das hat der Kreistag in seiner jüngsten Sitzung beschlossen. Diese Entscheidung beinhaltet die Übernahme sämtlicher investiver und konsumtiver Kosten gemäß den vorgelegten Sachverhalten. Diese Kosten setzen sich aus verschiedenen Elementen zusammen, darunter Erstinvestitionen, Durchtarifierungs- und Harmonisierungsverluste im öffentlichen Nahverkehr (ÖPNV) und Schienenpersonennahverkehr (SPNV) sowie Regiekosten der MVV GmbH.

Ergänzend wird im aktuellen Nahverkehrsplan des Landkreises festgelegt, dass mit dem Beitritt zum MVV der jeweils gültige MVV-Verbundtarif angewendet wird. Dieser Schritt markiert einen bedeutenden Meilenstein für die regionale Mobilität und die Zukunft des öffentlichen Verkehrs im Landkreis Weilheim-Schongau, heißt es in einer Mitteilung des Landratsamts.

Landrätin bezeichnet MVV-Beitritt als großen Schritt für den ÖPNV

Landrätin Andrea Jochner-Weiß ( CSU) äußerte sich dazu: "Der heutige Beschluss des Kreistags markiert ein starkes Signal für die Entwicklung des Öffentlichen Nahverkehrs in unserem Landkreis. Dieser Schritt ist eine konsequente Umsetzung unserer verkehrspolitischen Ziele und entspricht den Leitlinien des Freistaats Bayern zur Stärkung des ÖPNV."

Die Entscheidung des Kreistags basiere auf verkehrspolitischen Grundlagen und langfristigen Zielen, wie sie im Koalitionsvertrag der Staatsregierung, dem Spitzengespräch zur Zukunft des ÖPNV in Bayern sowie der ÖPNV-Strategie 2030 für den Freistaat Bayern festgelegt sind.

Bald leben im MVV-Gebiet mehr als drei Millionen Menschen

Mit dem Landkreis Weilheim-Schongau vergrößert sich das MVV-Gebiet auf über 9100 Quadratkilometer (was gut die Hälfte der Fläche Oberbayerns ist) mit mehr als 3,1 Millionen Einwohner. In den nächsten Jahren könnten auch noch die Landkreise Landsberg, Landshut, Mühldorf und Garmisch-Partenkirchen sowie die Stadt Landshut den MVV-Beitritt beschließen, heißt es in der Mitteilung weiter.

Außerdem wurde im Kreistag mehrheitlich beschlossen, sich an der Ausschreibung für die neuen Expressbuslinien des Alpenbusses zu beteiligen. Der Beschluss beinhaltet die Genehmigung der Ausschreibung neuer Expressbuslinien über einen Zeitraum von fünf Jahren und die Übernahme der anfallenden Kosten, die nicht durch den Freistaat Bayern abgedeckt sind.

Der Alpenbus besteht aus zwei Expressbuslinien: - West-Ast (Murnau–Penzberg–Bad Tölz) und Ost-Ast (Bad Tölz–Gmund–Miesbach–Rosenheim) inklusive Bad Tölz–Miesbach als Expressverbindung

Die Kosten werden nach dem Territorialprinzip auf die Aufgabenträger aufgeteilt. Der Landkreis Weilheim-Schongau ist am West-Ast des Alpenbusses finanziell beteiligt. (AZ)