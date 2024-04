Landratsamt Weilheim-Schongau freut sich über vier Sterne

Das Landratsamt Weilheim-Schongau darf sich zu den besten Ausbildern Deutschlands zählen. Die Behörde schneidet bei einem Vergleich nicht zum ersten Mal gut ab.

Das Landratsamt Weilheim-Schongau wurde als einer der „Besten Ausbilder Deutschlands“ ausgezeichnet. Sowohl in der Kategorie Ausbildung als auch in der Kategorie Duales Studium wurde das Landratsamt mit „4 Sternen“ bewertet. Die Zeitschrift Capital hatte mit der Talentplattform Ausbildung.de zum siebten Mal in Folge Unternehmen und Organisationen in Deutschland dazu aufgerufen, ihre Ausbildungsstandards evaluieren zu lassen.

Das Landratsamt Weilheim-Schongau wurde schon mehrfach bei der Studie von Capital und Ausbildung.de ausgezeichnet. Dabei werden verschiedene Bereiche bewertet, darunter Betreuung und Einbindung der Auszubildenden im Betrieb, „Lernen im Betrieb“ und Erfolgschancen der Auszubildenden. 567 Unternehmen haben laut der Verantwortlichen an der Studie teilgenommen. Darunter sind Dax-Konzerne, große Behörden, viele Mittelständler und Handwerksbetriebe mit insgesamt rund drei Millionen Angestellten, mehr als 84.000 Auszubildenden und knapp 18.000 Dual-Studierenden.

Der Fachkräftemangel ist auch in der Verwaltung eine Herausforderung

„Es ist uns ein besonderes Anliegen, die Ausbildung in unserem Haus auf sehr hohem Niveau anzubieten. Die Aufgaben, die uns als Landratsamt von Bund und Land zugewiesen werden, nehmen weiter zu. Gleichzeitig möchten wir den Bürgerinnen und Bürgern durch kompetente und zeitnahe Erledigung unserer Aufgaben Behördengänge so angenehm und serviceorientiert wie möglich anbieten“, sagt Georg Leis, Geschäftsleiter und Leiter des Sachgebiets Zentrale Angelegenheiten, Haupt- und Personalverwaltung. Die öffentliche Verwaltung leide jedoch unter dem Fachkräftemangel, wie jedes andere Unternehmen in Deutschland, „dem müssen wir durch eine gute Ausbildung nach Kräften entgegenwirken“, so Leis weiter.

Das Landratsamt ist mit rund 600 Mitarbeitern ein wichtiger Arbeitgeber im Landkreis Weilheim-Schongau. Laufend sind etwa 35 Auszubildende und Anwärter sowie rund 100 Praktikanten jährlich im Landratsamt tätig. (AZ)

