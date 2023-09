Landtags- und Bezirkswahl: Wer kandidiert in Weilheim-Schongau?

Aus dem Stimmkreis Weilheim-Schongau gehören derzeit drei Abgeordnete dem Landtag an. Sie alle kandidieren am 8. Oktoeber wieder, dazu weitere neun Personen.

In gut drei Wochen werden ein neuer Landtag und neue Bezirkstage in Bayern gewählt. Die Wahl findet am 8. Oktober statt. Da immer mehr Menschen per Brief wählen, dürften viele Stimmen schon vor dem eigentlichen Wahlsonntag abgegeben werden. Sowohl für den Landtag als auch den Bezirkstag haben die Wahlberechtigten jeweils zwei Stimmen – eine kann für Stimmkreiskandidierende abgegeben werden, die andere für eine Person, die auf einer der in Oberbayern 15 Wahlkreislisten steht.

Gewählt sind dann zum einen der Direktbewerber oder die Direktbewerberin mit den meisten Stimmen. Wer von den Wahlkreiskandidierenden in den Landtag oder in den Bezirkstag kommt, hängt von zwei Faktoren ab: Zum einen von der Zahl der den Parteien nach ihren Stimmenanteilen zukommenden Sitzen (dazu zählen aber auch die gewonnenen Direktmandate) in jedem Regierungsbezirk, zum anderen von der persönlichen Stimmenzahl der Wahlkreisbewerberinnen und -bewerber. Das heißt also, anders als bei einer Bundestagswahl kommt es nicht in erster Linie auf den Listenplatz ein.

Harald Kühn (CSU) wurde 2018 in Weilheim-Schongau direkt gewählt

2018 gelang aus dem Stimmkreis Weilheim-Schongau drei Personen der Sprung in den Landtag. Harald Kühn (CSU), der von 1996 bis 2002 Bürgermeister von Murnau und dann bis 2013 Garmisch-Partenkirchener Landrat war, gewann mit 35,8 Prozent der Stimmen zum zweiten Mal das Direktmandat.

Über die Liste schafften es Andreas Krahl (Grüne) und Susann Enders (Freie Wähler), die mit 18,7 und 15,3 Prozent bei den Erststimmen hinter Kühn folgten. Beide waren vor ihrer Wahl übrigens in Murnau Krankenpflegekräfte und sind heute als Gesundheitspolitiker tätig, Enders ist zudem seit 2019 Generalsekretärin der Freien Wähler und seit 2014 Stadträtin in Weilheim.

Andreas Krahl (Grüne) und Susann Enders (Freie Wähler) haben wieder gute Aussichten

Das Trio könnte es auch dieses Mal wieder schaffen, sofern ihre Parteien nicht allzu sehr anders abschneiden als vor fünf Jahren. Kühn hatte gegenüber seinen stärksten Konkurrenten doch einen deutlichen Abstand, und Krahl und Enders sind auch dieses Mal auf den Listen ihrer Parteien auf den Plätzen 3 und 8 gut sichtbar. Die Grünen konnten 2018 zwölf und die Freien Wähler acht oberbayerische Abgeordnete ins Maximilianeum schicken.

Einen relativ guten Listenplatz hat zwar auch SPD-Kandidat Dr. Dominik Streit aus Peiting, der 2018 auf 6,8 Prozent der Erststimmen gekommen war. Der 40-jährige Sparkassenbetriebswirt steht dieses Mal auf Platz 7 der Oberbayern-Liste seiner Partei. Allerdings gab es etwa 2018 bei der SPD nicht viele Landtagssitze zu verteilen, nur sieben erreichte die Partei im größten Regierungsbezirk.

Die AfD schickt den Projektleiter Benjamin Nolte als Direktkandidaten ins Rennen. Der 41-Jährige lebt in München und verpasste 2018 knapp die Wahl in den Landtag, damals kandidierte er noch in Regensburg. Kandidat der FDP ist der Molekularbiologe und Unternehmer Dr. Yannik Timo Böge (40). Der gebürtige Schleswig-Holsteiner lebt in Penzberg.

Die Kandidaten der nicht im Landtag vertretenen Parteien in Weilheim-Schongau

Daneben stehen auf dem Stimmzettel in Weilheim-Schongau Kandidierende von sechs derzeit nicht im Landtag vertretenen Parteien: Für die Linke tritt der 23-jährige Softwareentwickler Martin Neuner aus Farchant an. Die Bayernpartei hat den 43-jährigen Apfeldorfer Lehrer Markus Wagner nominiert. Die Tierschutzpartei setzt auf den 20-jährigen Weilheimer Gregor Schulze-Hädrich, der derzeit eine Ausbildung zum Sport- und Fitnesstrainer macht. Kandidatin der ÖDP ist die 61-jährige Biobäuerin Agnes Edenhofer aus Oberhausen. Für die V-Partei3 bewirbt sich der 42-jährige Barkeeper Marco Döring aus Grafrath und für die Partei die basis der 69-jährige Rentner Wolfgang Seitz aus Penzberg.

Dann noch ein Blick auf die Kandidatinnen und Kandidaten der Bezirkswahl