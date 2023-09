Weilheim-Schongau

Schuleingangsuntersuchungen für künftige ABC-Kinder starten wieder

Wer in die Schule kommt, wird ärztlich untersucht. So schreibt es das Gesetz vor. Bald starten die Untersuchungen wieder.

Vor dem Start in das Schulleben steht für Kinder eine Schuleingangsuntersuchung an. Für die ABC-Klässer des Jahres 2024 ist es in wenigen Tagen soweit.

Mit Beginn des neuen Schuljahres Mitte September startet das Gesundheitsamt Weilheim--Schongau auch wieder mit der Schuleingangsuntersuchung für all die Kinder, welche im Herbst nächsten Jahres, also 2024 schulpflichtig werden. Die ersten Einladungsschreiben zur Schuleingangsuntersuchung werden aktuell versandt. Neu ist heuer, dass die Eltern mit einem QR-Code auf dem Einladungsschreiben einen Wunschtermin online vereinbaren können. Das erleichtere für die Familien und auch die Mitarbeitenden im Gesundheitsamt die Planung, heißt es in einer Pressemitteilung. Die für die Kinder im Jahr vor der Einschulung verpflichtende Untersuchung wird von Fachkräften für Sozialmedizin durchgeführt. Eltern werden gebeten, den ausgefüllten Anamnesebogen zur Untersuchung mitzubringen. Bei der Untersuchung wird das Impfbuch durchgesehen und der Masernimpfstatus im Sinne des Masernschutzgesetzes festgestellt. Eventuell fehlende Impfungen können besprochen werden. Zur Beurteilung des Impfstatus werden die aktuellen Impfempfehlungen und der Impfkalender der Ständigen Impfkommission des Robert Koch-Instituts zugrunde gelegt, ebenso das Masernschutzgesetz. Das Seh- und Hörvermögen des Kindes wird ebenfalls getestet und die sprachliche und motorische Entwicklung werden mit standardisierten Testverfahren untersucht. Sofern sich aus dem Screening ein individueller Förderbedarf oder eine Empfehlung zur Unterrichtsgestaltung ergibt, aber auch wenn die Vorsorgeuntersuchung U9 fehlt, erfolgt im Anschluss eine Beratung oder Untersuchung durch die Schulärztin. (AZ)

