Weilheim/Schongau

18:01 Uhr

Wird der Klinikneubau im Kreis Weilheim-Schongau gestoppt?

Plus Die Krankenhäuser in Weilheim und Schongau sollen durch einen zentralen Neubau ersetzt werden. Doch ein Aktionsbündnis will das verhindern und plant einen Bürgerentscheid.

Von Oliver Wolff

Mit einem neuen Zentralklinikum soll die Gesundheits- und Notfallversorgung im Nachbarlandkreis Weilheim-Schongau fit für die Zukunft gemacht werden. Die Pläne, die momentanen Klinik-Standorte Weilheim und Schongau an einem, möglicherweise neuen zusammenzuführen, würde auch Bürgerinnen und Bürger im Landkreis Landsberg betreffen. Aber kommt es überhaupt zu einem Klinikneubau? Ein Aktionsbündnis macht mit einem Bürgerbegehren mobil.

