Spektakulärer Unfall in Marnbach: Wohnwagen kracht in Haus

Zu einem spektakulären Unfall ist es am Donnerstagabend in Marnbach gekommen.

In Marnbach kracht am Donnerstagabend ein Wohnanhänger in eine Hausmauer. Die Unfallursache ist noch unklar.

Zu einem spektakulären Unfall ist es am Donnerstag (25. August) in Marnbach gekommen. Wie die Polizei mitteilt, befuhr gegen 19:15 Uhr ein 46-jähriger Mann aus dem Landkreis Weilheim-Schongau mit seinem Pkw-Wohnanhänger-Gespann von Weilheim kommend die Seeshaupter Straße in dem Weilheimer Ortsteil. Auf Höhe der Abzweigung Antdorfer Straße verlor der Wohnanhänger aufgrund bislang unbekannter Ursache die Verbindung zum Fahrzeug. Der Anhänger kam nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr über den Gehweg und prallte in die Hausmauer eines Anwesens. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt. Ob ein technischer Defekt oder ein Bedienfehler vorlag, ist unklar. An dem Wohnwagen entstand laut Polizei ein Sachschaden von rund 2500 Euro und an dem Haus ein Sachschaden von rund 2000 Euro. Auch der Belag des Gehweges wurde beschädigt. (AK) Lesen Sie dazu auch Landsberg/Garmisch Familie aus dem Landkreis Landsberg überschlägt sich mit Auto

