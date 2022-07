Region Ammersee

18:01 Uhr

Weilheimer Lesepause: „Spontaneität will überlegt sein“

Plus Auf dem Kirchplatz läuft die Weilheimer Lesepause 2022. Sie spannt noch bis Sonntag den Bogen von Geschichte über Fantasy bis ins Universum.

Von Alfred Schubert

Am vergangenen Donnerstag wurde die Weilheimer Lesepause 2022 mit „Lyrik und Schmarrn“ eröffnet. Zum Auftakt las Richard Oehmann. Angekündigt waren „Kasperlszenen, Liedtexte, nie Gehörtes von abgesagten Nockherberg-Singspielen, Gedichtetes und nicht ganz Dichtes, oder Sachen, die er erst schreiben wird oder vielleicht doch was ganz anders“, mit dem Zusatz „Mei schaumamal, Spontaneität will gut überlegt sein.“

