Streit am Wühltisch

In der Kleiderkammer einer Weilheimer Asylunterkunft gerieten am gestrigen Freitag um 16.20 Uhr zwei Frauen im Alter von 41 Jahren und 28 Jahren aneinander. Laut der älteren Frau habe die Jüngere zu viele Kleidungsstücke genommen. In die verbale Auseinandersetzung mischte sich schließlich laut Polizeibericht der 35-jährige Ehemann der jüngeren Frau ein. Hierbei kam es zu einer gegenseitigen Körperverletzung zwischen ihm und der anderen Frau. Gegen beide wurde ein Strafverfahren eingeleitet. (AZ)