Streit eskaliert: Weilheimer fährt Mitarbeiter des Wertstoffhofs an

Am Wertstoffhof in Weilheim streiten sich ein Weilheimer und ein Mitarbeiter. Auf einen der beiden wartet nun ein Strafverfahren.

Nach einer Streitigkeit am Samstagvormittag am Wertstoffhof in Weilheim eskalierte die Situation. Ein Weilheimer fuhr deshalb mit seinem Wagen auf einen Mitarbeiter des Wertstoffhofs zu und schob diesen mit seinem Auto mehrere Meter vor sich her. Anschließend entfernte er sich von der Anlage. Die Staatsanwaltschaft ordnete umgehend die Beschlagnahme des Führerscheins des Autofahrers an. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet. (AZ)