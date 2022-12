Streit in Weilheimer Restaurant eskaliert

In einem Weilheimer Restaurant gibt es Streit zwischen Chef und Personal. Jetzt ermittelt die Polizei.

Am späten Freitagabend eskalierte ein Streit in einem Spezialitätenrestaurant in Weilheim dermaßen, dass die Polizei um Hilfe gerufen wurde.

Nach Darstellung der Polizei soll der Chef des Restaurants, ein 51-jähriger Weilheimer, versucht haben, einen 54-jährigen Angestellten zu schlagen. Ein weiterer 45-jähriger Angestellter konnte dies verhindern. Als Reaktion entließ der Besitzer nicht nur die beiden genannten Personen, sondern auch noch weitere Beschäftigte. Gegen den 51-Jährigen wurde von der Polizei ein Ermittlungsverfahren wegen versuchter Körperverletzung eingeleitet. (AZ)

