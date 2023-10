Streuobstaktion im Kreis Weilheim-Schongau geht in die Endrunde

Noch können beim Kreisverband für Gartenkultur und Landespflege Weilheim-Schongau Hochstamm-Obstbäume bestellt werden.

Die Streuobstaktion des Kreisverbands für Gartenkultur und Landespflege Weilheim-Schongau geht in den Endspurt. In großen Schritten nähert sich der Spätherbst – nun ist die beste Zeit, Obst zu ernten und neue Obstbäume zu pflanzen. Solange der Boden frostfrei ist, können sie Wurzeln bilden, und sind gerüstet für oft im März und April eintretende Frühjahrs-Trockenheit.

Noch bis zum 5. November können laut Pressemitteilung des Kreisverbands Bürger aus dem Landkreis Weilheim-Schongau sowie aus den Hagelunwetter-geplagten Gemeinden in den Nachbarlandkreisen Garmisch-Partenkirchen und Bad-Tölz-Wolfratshausen Hochstamm-Obstbäume bestellen. Derzeit sind noch rund 150 Obstbäume verschiedener Sorten und Arten verfügbar – sowie zusätzlich gebietsheimische Moorbirken (Baum des Jahres 2023), Bergahorne, Wildgehölze und das eine oder andere Zubehör. Die Ausgabe der bestellten Bäume erfolgt am 7. November in der Kleinen Hochlandhalle in Weilheim.

Die angebotenen Sorten seien möglichst gut an das raue regenreiche Klima am Alpenrand angepasst, heißt es in der Mitteilung. Alle Informationen, die Möglichkeit der Bestellung und Tipps zur Pflanzung von Obstbäumen sind auf der Webseite des Kreisverbands zu finden unter www.gartenbauvereine-wm-sog.de. (AZ)