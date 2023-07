Tierischer Angriff auf einen Polizisten in Weilheim

Ein Polizeibeamter will spätnachts in Weilheim einen Hund einfangen. Doch dieser wehrt sich.

Eine eher seltene Form des Widerstands gegen Polizeibeamte meldet die Weilheimer Polizei. Ein Hund zeigte sich nicht damit einverstanden, dass er von der Polizei gefangen werden sollte. Zum Tathergang heißt es: Nachdem sich ein braun-schwarzer Mischlingshund am Sonntagabend unerlaubt von zu Hause entfernt hatte, konnte er gegen 2.30 Uhr im Bereich des Rathausplatzes in Weilheim angetroffen werden. Mit einer „Ingewahrsamnahme“, wie es im Bericht wörtlich heißt, war der Hund jedoch nicht einverstanden und biss dem Beamten in beide Hände durch die Handschuhe hindurch. Nach einer medizinischen Versorgung konnte der Polizist das Krankenhaus Weilheim wieder verlassen, der namentlich bekannte „Delinquent“ setzte seinen Ausflug jedoch in unbekannte Richtung fort, so die Polizei weiter. (AZ)

