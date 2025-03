Transporter mit Mobiltoiletten verunglückt in Weilheim

Ein mit Mobiltoiletten beladener Kleintransporter ist am Donnerstag um 6.20 Uhr in Weilheim verunglückt. Wie die Polizei mitteilt, geriet dessen 24-jähriger Fahrer auf der Pütrichstraße Höhe Krumpperstraße auf Abwege. Zunächst kam der junge Mann, der in nördlicher Richtung unterwegs war, mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und überfuhr den Mast einer Fußgängerampel. Im Anschluss fuhr er nach links über die Gegenfahrspur und prallte gegen einen Baum. Durch herumfliegende Teile wurde ein geparkter Pkw beschädigt.

Mit leichten Verletzungen kam der 24-Jährige ins Krankenhaus Weilheim. Sein beschädigter Kleintransporter musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Der Bereich der Unfallstelle war für rund zwei Stunden komplett gesperrt. Ein Spezialfahrzeug der Straßenmeisterei musste die mit Betriebsstoffen verunreinigte Fahrbahn großflächig reinigen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 30.000 Euro. (AZ)