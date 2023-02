Unbekannter lockert Radmuttern am Auto einer Frau in Weilheim

Glück gehabt hat eine Frau aus dem Landkreis Landsberg auf ihrer Fahrt von Weilheim nach Hause: Die Radmuttern an ihrem Auto waren offensichtlich bewusst gelockert worden. Die Polizei in Weilheim sucht Zeugen.

Einen gehörigen Schrecken bekam eine 39-jährige Frau aus dem Landkreis Landsberg, als sie am Donnerstag, 2. Februar, gegen 14 Uhr von Weilheim aus nach Hause fuhr. Wie die Polizei in Weilheim erst jetzt mitteilt, hatte die Frau ihren Wagen während des Vormittags in der Sonnwendstraße in Weilheim geparkt. Während der Heimfahrt vernahm sie laut Polizeibericht seltsame Geräusche, die ihr Auto verursachte und die sie zunächst nicht genauer zuordnen konnte.

Werkstattbesuch gibt Aufschluss

Erst in der Werkstatt, die die Frau aufsuchte, wurde sie darüber aufgeklärt, dass offensichtlich die Radmuttern an ihrem Wagen bewusst gelockert worden waren. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen. Wer also am Donnerstag, 2. Februar, in der Sonnwendstraße in Weilheim etwas Verdächtiges bemerkt hat, sollte sich unter der Telefonnummer 0881/6400 bei der Polizei Weilheim melden. (AZ)

Lesen Sie dazu auch