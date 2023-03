Unbekannter will Kleidung aus Weilheimer Modegeschäft stehlen

Besonders dreist geht ein Unbekannter beim Ladendiebstahl in Weilheim vor. Während ihn die Filialleiterin auf das nicht bezahlte Kleidungsstück aufmerksam macht, läuft er davon. Die Beute lässt er zurück.

Am Mittwoch, gegen 13:30 Uhr, betrat ein Mann ein Modegeschäft in Weilheim in der Schmiedgasse und kaufte ein. Er bezahlte laut Polizei an der Kasse regulär zwei Kleidungsstücke. Beim Verlassen des Geschäfts wurde jedoch der Alarm ausgelöst. Bei dem Mann wurde von der Filialleiterin ein weiteres, nicht bezahltes Kleidungsstück im Wert von rund 40 Euro gefunden.

Wie es im Polizeibericht weiter heißt, lief der Täter im Laufe des Gesprächs in Richtung Unterer Graben davon. Die Beute ließ er zurück. Der Täter konnte als kräftiger, 1,80 Meter großer, etwa 45-jähriger Mann mit blonden kurzen Haaren beschrieben werden. Hinweise auf den Unbekannten nimmt die Polizeiinspektion Weilheim unter der Telefonnummer 0881/640-0 entgegen. (AZ)