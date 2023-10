Vergiftete Pakete: Polizei Weilheim spricht von Falschmeldung

Im Raum Weilheim kursieren Meldungen über vergiftete Pakete. Die Weilheimer Polizei hat solche aber bislang nicht festgestellt.

Im Bereich Weilheim kursieren vermehrt Falschmeldungen über per Post versandte Umschläge und Pakete, welche zuvor mit chemischen Substanzen behandelt worden seien. Diese Substanzen, so heißt es laut der Weilheimer Polizei in diesen Falschmeldungen, sollen angeblich die Atemwege lähmen, weshalb bereits mehrere Weilheimer im Krankenhaus behandelt werden mussten.

Die Polizei betont demgegenüber, dass bislang keinerlei vergiftete Pakete festgestellt worden sind. Es habe auch niemand medizinisch versorgt werden müssen. Diese Falschmeldung diene nur dazu, die Bevölkerung zu verunsichern, heißt es abschließend. (AZ)

