Vieles wird teurer – der Pfaffenwinkel-Ferienpass hingegen günstiger

Trotz Inflation und Teuerungen in vielen Bereichen bietet der Landkreis Weilheim-Schongau den Pfaffenwinkel-Ferienpass in diesem Jahr günstiger an. Das Gutschein-Heft gibt es seit fast 40 Jahren.

Seit 39 Jahren sorgt der Pfaffenwinkel-Ferienpass für kreative Feriengestaltung im Landkreis Weilheim-Schongau. Jetzt wurde die neueste Auflage für den Sommer 2023 von Vertretern der Kommunalen Jugendarbeit (KoJa) gemeinsam mit Landrätin Andrea Jochner-Weiß im Landratsamt Weilheim vorgestellt. Eine Besonderheit: Der Preis beträgt trotz Inflation und Teuerung in diesem Jahr familienfreundliche drei Euro – ist also sogar um einen Euro billiger als in den vergangenen Jahren. Das Heft ist in den kompletten bayerischen Sommerferien gültig.

„Es ist inzwischen ein schönes Ritual für mich, den Ferienpass vorzustellen“, sagte Jochner-Weiß. Die Angebote darin seien eine wunderbare Gelegenheit, auch die Region besser kennenzulernen.

176 Gutscheine von 132 Anbietern sind im Pfaffenwinkel-Ferienpass enthalten

„Seit 39 Jahren kann man sich auf den Pfaffenwinkel-Ferienpass als zuverlässigen Begleiter für spannende und abwechslungsreiche Sommerferien verlassen“, sagte Wolfgang Herz, der mit seiner Kollegin Christina Bernhard den Ferienpass vorstellte. „Dieses Jahr ist der Ferienpass zu einem Sonderpreis, entgegen aller Krisen und Preissteigerungen, von drei Euro zu haben, damit ihn sich wirklich alle Kinder, Jugendliche und Familien leisten können.“

Der Ferienpass ist auch in diesem Jahr wieder prall gefüllt mit Ferienspaß: 176 Gutscheine bei 132 Anbietern verschaffen Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren den vergünstigten oder sogar kostenlosen Zugang zu zahlreichen Freizeitangeboten. Diese gelten nicht nur für Einheimische, sondern auch für Feriengäste in der Region. Dazu gehören Schwimmbäder, Museen, Schlösser, Bergbahnen, Freizeitparks, Minigolfanlagen, Klettergärten, Schifffahrtsunternehmen, Tierparks und vieles mehr. Auch Gutscheine für Eisdielen und Restaurants gehören dazu. Insgesamt beträgt der Wert der Vergünstigung stolze 470 Euro.

Die Gutscheine können weit über die Landkreisgrenzen eingesetzt werden: Bis an den Ammersee, Oberstaufen, Berchtesgaden, Nürnberg (Zoo) oder sogar Jenbach in Österreich reichen die Angebote. Im Hinblick auf Transport entlastet er „Elterntaxis“ zusätzlich: Der Stadtbus Schongau ist für Inhaber des Passes kostenlos, mit den Oberlandler-Busschülertickets fahren die Kinder in den Bussen des RVO kostenlos.

Der Ferienpass ist in allen Gemeinde- und Stadtverwaltungen des Landkreises Weilheim-Schongau, den Geschäftsstellen der Volks- und Raiffeisenbanken, beim Kreisjugendring in

Weilheim, bei den Jugendzentren des Landkreises Weilheim-Schongau sowie beim Jugendamt Weilheim (KoJa) und Landratsamt Schongau (Schloßplatz) und in einigen Schulen (soweit es der Schulbetrieb erlaubt) erhältlich. (AZ)