Weilheim: Betrunkener überquert Straße und wird von Auto touchiert

Ein Mann überquert am Freitagabend eine Straße in Weilheim. Eine Autofahrerin kann nicht mehr bremsen.

Am Freitagabend hat sich in Weilheim ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem ein Fußgänger schwer verletzt wurde.

Nach Angaben der Polizei fuhr eine 40-Jährige aus Wielenbach mit ihrem Pkw auf der Alpenstraße in Richtung Rathauskreuzung. Zur selben Zeit überquerte ein alkoholisierter, dunkel gekleideter 54-jähriger Weilheim die Pütrichstraße in Richtung einer Tankstelle. Dabei wurde er vom Wagen touchiert und stürzte.

Der Weilheimer wurde dabei laut Polizeibericht schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert. Am Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro. (AZ)

