Weilheim: Chat-Streit endet mit Schlag auf den Kopf und U-Haft

Erst kommt es in einem Chat zu verbalem Streit, dann zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Für einen 28 Jahre alten Weilheimer endet das Ganze in Untersuchungshaft.

Was mit einem Chat auf verschiedenen Plattformen im Internet begann, endete für eine 28 Jahre alten Mann aus Weilheim in Untersuchungshaft. Wie die Polizei in Weilheim in ihrem Pressebericht vom Dienstag, 13. Februar mitteilt, begann der Mann während eines Chats auf verschiedenen Plattformen im Internet sein Umfeld zu beschimpfen, zu beleidigen und mit dem Tode zu bedrohen.

Nachdem sich in dem Chatverlauf der Streit immer mehr aufgeschaukelt hatte, beschlossen laut Polizeibericht mehrere Geschädigte aus dem Landkreis, welche den 28-Jährigen auch kennen, diesem einen Besuch abzustatten. Als die vier letztlich an der Wohnung in Weilheim im Paradeis bei dem 28-Jährigen angekommen waren, eskalierte der Streit derart, dass es zu körperlichen Auseinandersetzungen kam.

Mehrere Personen "statten dem Weilheimer daheim einen Besuch ab"

Unter anderem schlug der Weilheimer mit einer Rohrzange einem 18-Jährigen auf den Kopf, der dadurch leicht verletzt wurde, heißt es im Polizeibericht. Durch die eingesetzten Beamten der Inspektion Weilheim gelang es schließlich den 28-Jährigen zu überwältigen und in Gewahrsam zu nehmen.

Der genaue Sachverhalt und ein mögliches strafrechtliches Verhalten von den vermeintlich Geschädigten muss jetzt nach Angaben der Polizei durch Vernehmungen der zahlreichen Geschädigten und Zeugen ermittelt werden. Seitens der zuständigen Staatsanwaltschaft wurde am Dienstag gegen den amtsbekannten 28-Jährigen ein Untersuchungshaftbefehl wegen Wiederholungsgefahr beantragt.

Am späten Dienstagnachmittag wurde der Antrag durch den Ermittlungsrichter verhandelt und die Untersuchungshaft bestätigt. (AZ)

