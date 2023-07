Weilheim-Schongau: Deutlich mehr Unfalltote und Wohnungseinbrüche

Die Weilheimer Polizei legt ihren Sicherheitsbericht 2022 vor. Traurig stimmt die Beamten der deutliche Anstieg der Zahl der Unfälle mit tödlichem Ausgang.

Zwar ist die Zahl der Verkehrsunfälle im Zuständigkeitsbereich der Weilheimer Polizei seit ihrem Höchststand von 1756 Unfällen im Jahr 2015 kontinuierlich gesunken, im Vergleich zum Vorjahr aber wieder leicht angestiegen. Weitaus schwerwiegender aber ist, dass bei den 1384 registrierten Unfällen bei 244 Unfällen auch Personen zu Schaden kamen, was deutlich über dem Vorjahresniveau mit 206 Personen liegt. Tragisch auch die Entwicklung im Bereich der Unfälle mit Todesfolgen: Hatte die Weilheimer Polizei im Vorjahr keinen Unfalltoten zu beklagen waren es 2022 sechs Menschen, die ihr Leben durch einen Unfall verloren.

In der Zahl der registrierten Unfälle sind auch 711 sogenannte Kleinunfälle enthalten, bei denen lediglich geringe Verkehrsverstöße festgestellt wurden, heißt es im Sicherheitsbericht der Polizei. Den Gesamtschaden (ohne Kleinunfälle) gibt die Polizei in ihrem Bericht mit einer Summe von rund 2,8 Millionen Euro an.

Unfallursache war in 27 Fällen der Konsum von Alkohol (2021 waren es 26) sowie in 85 Fällen unangepasste Geschwindigkeit. 306 Mal wurde Unfallflucht begangen.

Die Weilheimer Polizei ermittelt fast 1100 Tatverdächtige

Auch die Zahl der Fahrradunfälle hat im Berichtsjahr 2022 zugenommen. Bei 106 (im Vorjahr waren es 88) Fahrradunfällen wurden 109 Personen verletzt, 35 davon schwer. In diesem Zusammenhang appelliert die Polizei in Weilheim, bei jeder Fahrradfahrt einen Fahrradhelm zu tragen. Außerdem sei gerade bei schlechten Lichtverhältnissen die gute Erkennbarkeit wichtig. Dazu gehöre auch eine vorgeschriebene Beleuchtung. "Gerade hier wird immer wieder festgestellt, dass viele Radfahrer bei Dunkelheit ohne Beleuchtung unterwegs sind", so die Polizei.

Die Kriminalstatistik der Polizeiinspektion Weilheim weist einen Anstieg der Kriminalfälle im Vergleich zu 2021 um 7,8 Prozent auf. 1929 Straftaten wurden registriert. "Im Vergleich zu den Jahren vor Corona ist jedoch ein erfreulicher Rückgang zu verzeichnen", heißt es im Bericht. Die Aufklärungsquote lag 2022 bei 71,1 Prozent, zudem wurden insgesamt 1087 Tatverdächtige ermittelt, von denen 818 Männer waren und der Anteil an ausländischen Tatverdächtigen bei 30,9 Prozent lag.

Neun Wohnungsaufbrüche und 101 schwere Diebstähle

Über die Art der Delikte schreibt die Polizei, dass die Zahl der Rohheitsdelikte (vor allem Körperverletzungen) von 317 im Vorjahr auf 329 im Jahr 2022 gestiegen sei, die Zahl der einfachen Diebstähle von 233 auf 273, die der schweren Diebstähle von 97 auf 101. Unter den schweren Diebstählen waren neun Wohnungsaufbrüche.

In 205 Betrugsfällen musste die Polizei im vergangenen Jahr ermitteln, ebenso in 247 Fällen von Sachbeschädigung und in 187 Fällen von Betäubungskriminalität.

Insgesamt wurden von den Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Weilheim im Jahr 2022 5763 Einsätze bewältigt, was durchschnittlich 16 Einsätzen pro Tag entspricht. (AZ)