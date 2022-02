Weilheim-Schongau: Unternehmer wollen Fuchstalbahn reaktivieren

Plus Die Weilheimer Industrie- und Handelskammer beschäftigt sich mit dem öffentlichen Nahverkehr. Allgemein klagen die Firmenchefs über den großen Mangel an Rohstoffen und Waren.

Aus aktuellem Corona-Anlass wurde die jüngste Sitzung des Regionalausschusses der Industrie- und Handelskammer (IHK) für München und Oberbayern als Videokonferenz abgehalten. 19 Mitglieder und Gäste konnte der Vorsitzende Klaus Bauer zu der zweistündigen Veranstaltung begrüßen, bei der es um die Zukunft der Mobilität im allgemeinen und den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) im Landkreis Weilheim-Schongau im Besonderen ging.