Weilheim trainiert den Katastrophenfall. Zuschauer können dabei sein

Auch die Feuewehr ist "im Einsatz" während der Katastrophenschutzübung in Weilheim.

Im Parkhaus "am Öferl" in Weilheim gibt es eine Zuschauerfläche. Von dort aus können Interessierte die Katastrophenschutzübung in Weilheim beobachten.

Im Katastrophenfall zählt jede Minute, jeder Handgriff muss sitzen und die verschiedenen Organisationen gut und organisiert zusammenarbeiten. Um für den Ernstfall gerüstet zu sein, führt das Landratsamt Weilheim-Schongau – Katastrophenschutz im Stadtgebiet Weilheim eine Vollübung durch. Blaulicht, Sondersignal und eine Vielzahl an Einsatzfahrzeugen werden auch für die Einwohnerinnen und Einwohner bemerkbar sein. Die Übung findet am Samstag, 8. Juni zwischen 10 und 18 Uhr statt. An diesem Tag kommt es im Stadtgebiet und Umkreis von Weilheim laut einer Pressemitteilung des Landratsamts vermehrt zu Einsatzfahrten unter Verwendung von Sonder- und Wegerecht (Blaulicht und Martinshorn), sowie von Verbänden mehrerer Einsatzfahrzeuge auf den Straßen. An der Übung sind mehr als 20 Einheiten von Feuerwehr, BRK, THW und Polizei beteiligt. Das Szenario wird von Beobachtern aus der Umgebung und dem Ausland begleitet. Ziel dieser Übung ist es insbesondere die Alarmierung, Anfahrt, Koordination und den Einsatz bei einer Katastrophenlage zu proben. Mehr als 20 Einheiten von Rettungskräften sind an der Katastrophenübung in Weilheim beteiligt Im Stadtgebiet von Weilheim kann es deswegen zu Behinderungen kommen. Der Bereich des „Öferls“ ist in diesem Zeitraum komplett gesperrt. Für Interessierte der Übung steht im Parkhaus „am Öferl“ eine Zuschauerfläche zur Verfügung. Die ist an diesem Tag aber lediglich durch die Unterführung des Bahnhofs zu erreichen. Das Landratsamt wird die Übung ebenfalls nutzen, um die Information der Bürger über die Social-Media-Kanäle zu proben. Wie im Ernstfall wird auch am 8. Juni Social-Media-Kanäle informiert. Der Inhalt wird aber deutlich als Übung gekennzeichnet. Lesen Sie dazu auch Weilheim, Starnberg Schockanrufe: Übergabe der Beute in der Nähe des Starnberger Amtsgerichts

