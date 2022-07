Weilheim: Vermeintlicher Gas-Austritt, randalierende Frau und viele Schutzengel

In und um Weilheim gibt es für die Einsatzkräfte viel zu tun. Ein Großaufgebot der Feuerwehr kann nach einem vermeintlichen Gas-Austritt wieder heimfahren. Eine junge Frau tickt völlig aus.

Einen ellenlangen Pressebericht hat die Polizei Weilheim am Dienstag, 26. Juli, verschickt. Besonders spektakulär war das Aufgebot an Einsatzkräften am Dienstagmorgen vor einem Wohnblock im Weilheimer Paradeis.

Ein 74-jähriger Weilheim hatte die Vermutung, dass in seiner Wohnung Gas ausgetreten war. Er verständigte die Polizei Weilheim. Neben einer Streifenbesatzung wurden durch die Rettungsleitstelle die Feuerwehren Weilheim und Dießen mit etwa zehn Fahrzeugen und 60 Mann, zwei Rettungswägen, ein Notarzt, der Katastrophenschutz und die Kreisbrandinspektion alarmiert, heißt es im Polizeibericht. Vor Ort konnte kein Gas festgestellt werden. Zur Sicherheit wurde der Erdgasversorger mit feineren Messgeräten ebenfalls hinzugezogen. Nach kurzer Zeit konnte Entwarnung gegeben werden. Wie der Mann zu seiner Einschätzung kam, konnte nicht geklärt werden.

Betrunkene Autofahrerin greift Polizisten an

Nach dem Verdacht einer Trunkenheitsfahrt wurde eine 20-jährige Autofahrerin aus Wessobrunn zur Dienststelle gebracht, da eine Blutentnahme durchgeführt werden sollte. Die junge Frau wehrte sich massiv gegen die Maßnahme, trat einem Polizeibeamten in den Schritt und biss ihn in ein Bein, woraufhin eine Behandlung im Krankenhaus erforderlich war. Des Weiteren beleidigte sie eine Polizeibeamtin mit diversen Kraftausdrücken. Letztlich war eine massive Kraftanstrengung notwendig, um die Frau bändigen zu können. Ein Alkoholvortest hatte zuvor einen Wert von weit über 1,5 Promille ergeben. Der Führerschein wurde beschlagnahmt.

Nun muss sich die Frau unter anderem wegen Trunkenheit im Verkehr, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte sowie Beleidigung verantworten.

Baum fällt auf Auto

Glück im Unglück hatte am Montagabend eine 48-jährige Frau aus Wessobrunn, als sie auf dem Weg von Paterzell Richtung Schönwag war. Ein etwa 30 Zentimeter dicker und zwölf Meter langer Ausleger einer Buche brach ab und fiel auf die Straße, als die Frau gerade mit ihrem Pkw vorbeifuhr. Der Ausleger fiel auf das Fahrzeugdach und drückte dieses massiv nach unten. Die Schutzengel meinten es gut mit der Frau, die mit lediglich leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht wurde. Der Pkw hat nur noch Schrottwert. (AZ)

Lesen Sie dazu auch