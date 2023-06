Wie die Freien Wähler Kuhglocken und Misthaufen schützen wollen

Wegen Kuhfladen kam Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger 2022 nach Pähl. Jetzt werden die Freien Wähler wieder für das ländliche Kulturgut aktiv.

Weil gegen einen Bauern in Pähl Ärger wegen der Kuhfladen, die sein Vieh auf den Straßen fallen ließ, ein Bußgeldbescheid verhängt wurde, war Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger ( Freie Wähler) im vergangenen Jahr nach Pähl gereist und bezahlte die 128,50 Euro selber. Nun legen die Freien Wähler mit einer Resolution zum Schutz des Kulturguts "Sinneserbe" nach. Was die Freien Wähler darunter verstehen, erläutert die Weilheimer Landtagsabgeordnete der Freien Wähler, Susann Enders, in einer Pressemitteilung. Es geht zum Beispiel um den Klang von Kuhglocken und den Geruch von Misthaufen und Hühnerställen.

Bereits seit vergangenem Jahr setze sich die Landtagsfraktion der Freien Wähler dafür ein, diese für das Landleben typischen und identitätsstiftenden Geräusche und Gerüche per Gesetz schützen zu lassen. Bei ihrer Klausur Ende Mai im Münchner Werksviertel haben die Abgeordneten diese Forderung nun erneuert – verbunden mit einer Resolution, die von zahlreichen Unterstützern der Initiative mitunterzeichnet wurde.

Gerüche und Geräusche stiften Identität, meinen die Freien Wähler

„Zur Kultur und zum Selbstverständnis zahlreicher Regionen Deutschlands zählen ortstypische und identitätsstiftende Gerüche und Geräusche, die meist auf jahrhundertealte Traditionen und Gepflogenheiten zurückzuführen sind. Dieses kulturelle Erbe wollen wir bewahren und durch eine entsprechende Gesetzesänderung schützen lassen“, erklärt Susann Enders. Eine entsprechende Bundesratsinitiative habe der Freistaat bereits im vergangenen Jahr eingebracht – doch eine Entscheidung der Länderkammer stehe nach wie vor aus, bedauert sie.

Länder wie Frankreich machten längst vor, wie das landestypische Sinneserbe geschützt werden könne. „Bei unseren französischen Nachbarn obliegt es den einzelnen Regionen, welche konkreten Geräusche und Gerüche geschützt werden, um den Besonderheiten vor Ort Rechnung zu tragen“, erklärt Enders. Mittels Resolution fordert ihre Fraktion die Bundesländer deshalb ein weiteres Mal auf, die Freien Wähler bei ihrem Vorstoß zu unterstützen.

Der Urlaub und der Duft von Lavendel und fangfrischem Fisch

Weiter fragt die Abgeordnete: „Was bleibt hängen, wenn wir aus unseren Urlauben heimkehren? Es ist der Duft von Lavendel, von Meerwasser oder fangfrischem Fisch. All diese Sinneseindrücke verbinden wir mit bestimmten Regionen und bestimmten Ländern; sie alle hinterlassen bei uns positive Emotionen.“ Diese Pfründe müsse sich der Freistaat – auch mit Blick auf den Tourismus – viel stärker zunutze machen. (AZ)

