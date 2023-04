Zwei Schüler wollen die Polizei in Weilheim austricksen

Zwei 15-Jährige werden in Huglfing erwischt, als sie eine Plane entwenden wollen. Dabei versuchen sie, die Streifenbeamten auf den Arm zu nehmen.

Zwei 15-jährige Schüler aus Huglfing wollten am Dienstag die Polizei in Weilheim austricksen. Wie die dortige Inspektion meldet, wurden die beiden gegen 18 Uhr von einem Zeugen dabei beobachtet, wie sie in der Steinbruchstraße in Huglfing von einem Grundstück eine Plane mitnahmen. Nach einer kurzen Verfolgung wurden beide Schüler gestellt und festgehalten.

Nachdem sie der gerufenen Streife der Weilheimer Polizei übergeben worden waren, gaben sie ganz frech auch noch falsche Personalien an. An der benannten Adresse konnten die beiden nämlich nicht wie geplant an ihre Eltern übergeben werden. Somit wurden sie zur weiteren Klärung auf die Wache nach Weilheim gebracht. Erst auf beharrliche Nachfrage gaben sie schließlich ihre wahre Identität an.

Juristisch wird dieses Verhalten auf jeden Fall auch noch ein zusätzliches Nachspiel haben, so die Polizei weiter. (AZ)

