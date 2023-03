Weilheim

Zwischen Innenstadt und Bürgerpark soll ein Skulpturenweg entstehen

Von der Innenstadt in den Bürgerpark "In der Au" (im Bild) soll künftig ein Skulpturenweg führen.

Wer künftig von der Weilheimer Innenstadt in den Bürgerpark "In der Au" spaziert, kann sich an Kunstwerken erfreuen. Aktuell können sich Kunstschaffende um die Teilnahme am Skulpturenweg bewerben.

In Weilheim soll ein Skulpturenweg entstehen, als Verbindung zwischen der Innenstadt und dem Bürgerpark „In der Au“, der 1870 für die Weilheimer Bevölkerung geschaffen wurde. Der Park liegt etwas außerhalb des Stadtkerns im Südwesten an der Ammer, ein Mischwald mit Lichtungen, Bächen, kleinen Seen und Brücken, er bietet vielfältige, attraktive Situationen für unterschiedlichste Objekte. Die Idee dazu hatten die beiden CSU-Stadträtinnen Marion Lunz-Schmieder und Angelika Flock. Weil sie auch dem Weilheimer Kunstforum so gut gefiel, wurde zügig ein Konzept erarbeitet, wie dieser Skulpturenweg realisiert werden kann. Sogar ein Eröffnungsdatum ist bereits festgelegt: Der 3. Oktober soll es sein. In knapp zehn Monaten also soll sie fertig sein, die Verbindung zwischen Weilheimer Innenstadt und dem Bürgerpark "In der Au". Noch bis Ende Februar werden Bewerbungen angenommen Noch bis Ende des Monats (28. Februar) können professionell arbeitende bildende Künstlerinnen und Künstler mit Sitz in Bayern, die in ihrem Atelier eine Arbeit für den neuen Skulpturenweg anfertigen möchten, ihre Bewerbung einreichen, um Teil des neuen Skulpturenwegs zu werden. Unter allen Bewerberinnen und Bewerbern werden zehn Teilnehmer durch eine Jury bestimmt, die dann mit der finanziellen Unterstützung von 4300 Euro ihre Arbeit fertigstellen und ausstellen können. Wie es in der Ausschreibung zur Teilnahme heißt, steht es den Künstlerinnen und Künstlern frei, aus welchen Materialien ihre Skulptur hergestellt wird, lediglich witterungsbeständig muss sie sein und mindestens zwei Jahre lang Teil des neuen Skulpturenwegs sein. Eine Fachjury entscheidet Die Fachjury, die darüber entscheidet, welche Kunstschaffenden ihre Werke zwischen Weilheimer Innenstadt und "In der Au" präsentieren dürfen, besteht aus: Ilse Bill (akademische Bildhauerin), Marinus Wirtl (akademischer Bildhauer), Josef Lang (akademischer Bildhauer), Wolf Schindler, (Maler/Projektleiter/Vertreter Kunstforum Weilheim) und der Stadträtin Marion Lunz-Schmieder als Vertreterin der Stadt Weilheim. Lesen Sie dazu auch Schondorf Plus Schondorfer Skulpturenweg: Darf die „Liegende“ am See bleiben?

Informationen zum Skulpturenweg und zur Bewerbung für Kunstschaffende gibt es unter www.skulpturenweg.kunstforum-weilheim.de (AZ)

