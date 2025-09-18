Für fünf Euro: Weilheimer verkauft „Risiko“-Spiel, in dem er viel Bargeld versteckt hatte

Einem Weilheimer ist am Samstag, 13. September, ein schwerer Fauxpas auf dem Flohmarkt in der Hochlandhalle passiert. Das berichtet die Weilheimer Polizei. Gegen 7.30 Uhr verkaufte der Mann an seinem Stand einem Kunden das Brettspiel „Risiko“ für fünf Euro. Erst im Nachgang fiel dem Verkäufer wieder ein, dass er im Plastikeinsatz am Boden des Spiels eine fünfstellige Summe Bargeld versteckt hatte. Der Weilheimer hofft nun auf die Ehrlichkeit des Käufers. Die Polizei bittet daher den Käufer, der Anspruch auf einen „nicht unerheblichen“ Finderlohn hat, sich bei der Polizei Weilheim zu melden. (AZ)
Weilheim
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden