Weilheimer verkauft „Risiko“-Spiel und vergisst verstecktes Bargeld – Polizei sucht Käufer

Weilheim

Für fünf Euro: Weilheimer verkauft „Risiko“-Spiel, in dem er viel Bargeld versteckt hatte

Auf einem Flohmarkt in Weilheim verkauft ein Mann für fünf Euro das Spiel „Risiko“. Dann fällt ihm ein, dass er darin eine hohe Summe Bargeld versteckt hatte.
    In einem auf einem Flohmarkt in der Weilheimer Hochlandhalle für fünf Euro verkauften Brettspiel „Risiko“ verbarg sich eine hohe Summe Bargeld.
    In einem auf einem Flohmarkt in der Weilheimer Hochlandhalle für fünf Euro verkauften Brettspiel „Risiko“ verbarg sich eine hohe Summe Bargeld. Foto: dpa (Symbolbild)

    Einem Weilheimer ist am Samstag, 13. September, ein schwerer Fauxpas auf dem Flohmarkt in der Hochlandhalle passiert. Das berichtet die Weilheimer Polizei. Gegen 7.30 Uhr verkaufte der Mann an seinem Stand einem Kunden das Brettspiel „Risiko“ für fünf Euro. Erst im Nachgang fiel dem Verkäufer wieder ein, dass er im Plastikeinsatz am Boden des Spiels eine fünfstellige Summe Bargeld versteckt hatte. Der Weilheimer hofft nun auf die Ehrlichkeit des Käufers. Die Polizei bittet daher den Käufer, der Anspruch auf einen „nicht unerheblichen“ Finderlohn hat, sich bei der Polizei Weilheim zu melden. (AZ)

