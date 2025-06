Welche Straßen in Dießen als Nächstes ausgebessert werden

Der Markt Dießen will heuer und nächstes Jahr 112.000 Euro für die Sanierung von Gemeindestraßen aufwenden. Das teilte Bürgermeisterin Sandra Perzul (Dießener Brger) in der jüngsten Sitzung des Bau- und Umweltausschusses mit. Das Gremium erteilte dafür einstimmig sein Einvernehmen.

Der Bauhof, so Perzul, habe insgesamt acht Straßenabschnitte für eine Spritzasphaltierung vorgeschlagen. Die Vorarbeiten, also die Vorprofilierung der bestehenden Beläge, sollen im Herbst, voraussichtlich ab Oktober, durchgeführt werden. Der neue Spritzasphalt wird im Frühjahr 2026 aufgebracht. Der Auftrag sei ausgeschrieben und an eine Straßenbaufirma aus Kaufering vergeben worden.

Auch die Straße von Dettenschwang nach Wolfgrub wird stellenweise repariert

Auf der Johann-Michael-Fischer-Straße zwischen Rotter Straße und Am Kirchsteig soll eine Fläche von 900 Quadratmetern ausgebessert werden. Die Schatzbergstraße soll innerorts ab Hausnummer 2 bis zur Tannenstraße eine Vollsanierung bekommen. Außerorts, von der Tannenstraße bis zum Ziegelstadel, soll eine partielle Sanierung genügen. An der Burgbergstraße ist eine teilweise Sanierung ab der Brücke vorgesehen. Auch an der Straße von Dettenschwang nach Wolfgrub sind bis zur Gemeindegrenze stellenweise Reparaturen geplant.

Die Graf-Berchtold-Straße erhält eine Tränkdecke

Etwas mehr Aufwand ist für den Kiesabschnitt an der Graf-Berchtold-Straße 3 bis 5 notwendig. Hier soll eine zweilagige Tränkdecke aufgebracht werden, ebenso wie an der Graf-Berchtold-Straße 6 bis 10. Dabei wird eine Schottertragschicht mit Rohsplitt verfüllt und anschließend mit einem bituminösen Bindemittel getränkt. Zuletzt wird Splitt aufgebracht und eingewalzt.

Auf zirka 2500 Quadratmetern soll außerdem die Jahnstraße, die von der Birkenallee zum See führt und von vielen Radfahrern benutzt wird, hergerichtet werden. (una)