Dieses Paar stellt am Ammersee-Ufer individuelle Boards für die Straße her

Einmal kurz Schwung holen, dann geht die rasante Fahrt von Regina Kern und Jochen Lerche, den alle nur Joschi nennen, los. In beachtlichem Tempo geht es mehrfach rund um die Werkstatt in dem Haus in Riederau, in dem sie leben. Die beiden fertigen nach Kundenwunsch Long- und Balance Boards sowie Surfskates an. Zudem geben sie Workshops und Trainingseinheiten. Mit ihrer Firma „Wuid Lebn“ möchten die beiden jetzt richtig durchstarten. Ein Diebstahl in Berlin war der Auslöser.

Damals wurde Joschi Lerche sein Longboard gestohlen und die Idee, sich selbst eines zu bauen, entstand. Angefangen hatte alles aber schon vor einigen Jahren bei einem Urlaub an der französischen Atlantikküste. In einem Surfladen entdeckten sie zwei Longboards eines französischen Herstellers, der diese aus heimischem Pinienholz fertigte. Die beiden griffen zu und die Faszination hat sie seitdem nicht mehr losgelassen.

Umzug der Firma „Wuid Lebn“von Andechs nach Riederau nach Kündigung wegen Eigenbedarf

Die eigene Produktion starteten sie vor dreieinhalb Jahren im Keller des Hauses in Andechs, in dem sie damals noch lebten. „Weil der nass war, haben wir dann den Raum, in dem sich die Küche befand, umfunktioniert“, erinnert sich Regina Kern und schmunzelt. Nachdem ihr Vermieter Eigenbedarf angemeldet hatte, suchten sie eine neue Bleibe und wurden in Riederau fündig. Das Haus samt Werkstatt liegt etwas versteckt am Ende der Straße Curry Park. Sie leben als Patchwork-Familie zusammen, haben insgesamt sechs Kinder, von denen vier noch schulpflichtig sind.

Longboards, Surfeskates und Balance Boards haben die Riederauer im Angebot. Foto: Christian Rudnik

Über die Anfänge sagt die 48-Jährige, sie habe es sich leichter vorgestellt. Sowohl die Diplom-Ergotherapeutin als auch der 52-jährige Bauingenieur sind seit ihrer Kindheit handwerklich interessiert und haben sich schon Möbel selbst gebaut und ihren VW-Bus für ihre Bedürfnisse umgebaut. „Am ersten Board habe ich eine Woche gearbeitet. Jetzt schaffe ich fünf am Tag“, sagt er. Mehrere gebrauchte Maschinen erwarben sie im Internet für ihr Vorhaben und bauten selbst eine Presse nach ihren Bedürfnissen. Die enthält Elemente aus dem Karosseriebau und Führungsschienen einer CNC-Fräse. „Damit kann ich einen Druck von 20 Tonnen erzeugen“, sagt Lerche.

Einiges Material fiel den Versuchen zum Opfer. „Wir probieren viel aus, manchmal entsteht auch etwas Tolles, was so nicht geplant war“, sagt Regina Kern. Natürlich habe es auch frustrierende Rückschläge gegeben. „Wir gehören aber zu den Menschen, die den Kopf nicht in den Sand stecken, sondern einander motivieren“, sagt sie. „Und wir haben gemerkt, dass die Nachfrage da ist“, fügt Jochen Lerche dazu noch an. Die beiden nutzen vor allem Eschenholz, das sie im Fachhandel kaufen, weil sich gezeigt habe, dass die Qualität in Baumärkten für ihre Arbeit nicht ausreiche, sagt sie. „Eschenholz ist langfasrig und elastisch“, benennt er die Vorteile. Zwischenzeitlich hatte er es auch mit Kohlefaser probiert, Holz habe sich aber als geeigneter erwiesen.

Um sich weiteres Wissen anzueignen, arbeiteten sie in der Vergangenheit auch schon mit einem Profiskater zusammen. „Dabei ging es vor allem um Fragen zu den Rollen“, sagt sie. Die sind aus Gummi und je nach Anforderungen des Kunden beziehungsweise der Kundin weicher oder härter. Dass sie ihr Konstruktionswissen auch in Kursen weitergeben, ist für die beiden kein Widerspruch. „Wir wollen die Freude am Thema teilen und am Ende haben wir trotzdem einen Erfahrungsvorsprung“, sagt Regina Kern, die ihren früheren Job im September zugunsten ihrer Firma aufgab.

Auf dem Skateplatz in Dießen kommen sie mit Interessierten ins Gespräch

Die meisten Teilnehmer bei ihren Kursen seien über 40 Jahre, sagen die beiden. Kundschaft generieren sie bislang vor allem über Mundpropaganda und durch Wahrnehmung. „Auf dem Skateplatz in Dießen kommen wir immer wieder mit Leuten ins Gespräch“, sagt sie. Dort sind sie auch mit Surfskates unterwegs. Dabei handelt es sich um ein Skateboard mit einer speziellen Vorderachse. Diese ermöglicht Bewegungsabläufe ähnlich dem Surfen und Wellenreiten. „Je enger die Achsen beieinander sind, desto wendiger ist das Board“, sagt sie. Der Abstand orientiere sich an der Größe des Benutzers beziehungsweise der Benutzerin, erklärt Regina Kern. Ihr Partner verweist darauf, dass er einmal anschiebe und dann durch Bewegungen seines Körpers die Geschwindigkeit erzeuge.