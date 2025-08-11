Wellenreiterin vom Ammersee startet bei den World Games in China

Seilziehen, Beach-Handball, Rettungsschwimmen, Billiard und viele Sportarten mehr: Bei den 12. World Games in Chengdu, der Hauptstadt der chinesischen Provinz Sichuan, treffen sich Sportlerinnen und Sportler aus der ganzen Welt, um sich in insgesamt 34 nicht-olympischen Sportarten zu messen. Mit dabei ist auch die Inningerin Tara Kriz. Sie ist deutsche Meisterin im Wakesurfen und schaffte es in China bis ins Halbfinale. Dafür musste sie sich im Vorfeld umstellen. Unsere Redaktion hat mit der 20-Jährigen über ihre Leidenschaft und Pläne gesprochen.

Christian Mühlhause Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

China Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

World Games Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis