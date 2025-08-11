Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Ammersee Kurier
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Ammersee
Icon Pfeil nach unten

Die Wellenreiterin vom Ammersee startet bei den World Games in China

Wakesurfen

Wellenreiterin vom Ammersee startet bei den World Games in China

Wakesurferin Tara Kriz holte heuer zwei deutsche Meistertitel. In China misst sie sich mit den Weltbesten und ist zufrieden. Sie vergleicht den Sport mit Eiskunstlauf.
Von Christian Mühlhause
    • |
    • |
    • |
    Tara Kriz aus Inning schaffte es mit dem Wakeboard bis ins Halbfinale bei den World Games in China.
    Tara Kriz aus Inning schaffte es mit dem Wakeboard bis ins Halbfinale bei den World Games in China. Foto: Kriz

    Seilziehen, Beach-Handball, Rettungsschwimmen, Billiard und viele Sportarten mehr: Bei den 12. World Games in Chengdu, der Hauptstadt der chinesischen Provinz Sichuan, treffen sich Sportlerinnen und Sportler aus der ganzen Welt, um sich in insgesamt 34 nicht-olympischen Sportarten zu messen. Mit dabei ist auch die Inningerin Tara Kriz. Sie ist deutsche Meisterin im Wakesurfen und schaffte es in China bis ins Halbfinale. Dafür musste sie sich im Vorfeld umstellen. Unsere Redaktion hat mit der 20-Jährigen über ihre Leidenschaft und Pläne gesprochen.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden