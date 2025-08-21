Rätsel um Gusty von Becker-Melly: Sammler sucht nach Hinweisen zu Jugendstil-Künstlerin in Dießen

Wer hat schon einmal etwas von Gusty von Becker-Melly gehört? Diese Frage richtet in diesem Sommer ein Sammler von Farbholzschnitten aus Oberschleißheim an die Menschen in Dießen und am Ammersee. Ob er darauf eine Antwort bekommen wird? Das wäre wahrscheinlich eine Sensation, denn Gusty von Becker-Melly ist wohl schon zu ihren eigenen Lebzeiten als Künstlerin in Vergessenheit geraten. 1879 wird als ihr Geburtsjahr genannt, wann sie gestorben ist, weiß Holger Paul, der Sammler aus Oberschleißheim, nicht. Eine Spur führt allerdings nach Dießen.

Holger Paul ist ein vielseitig interessierter Mensch. Seinen Beruf gibt er mit Bauingenieur und Baujurist an, außerdem hat er Kunstgeschichte studiert. Viel mehr will er über sich nicht sagen, dafür kann er umso mehr über Farbholzschnitte erzählen. Schon als Kind habe er auf Flohmärkten Grafiken angeschaut, die man stapelweise kaufen konnte. Bald spezialisierte er sich auf Barockgrafiken. Bis ins 19. Jahrhundert hinein waren Kupferstiche und Holzschnitte die gängigen Reproduktionsweisen, mit denen es möglich war, einige hundert Abzüge zu machen, bevor mit der Etablierung der Lithografie eine im Prinzip unbegrenzte Massenproduktion möglich war.

Wie Holger Paul auf Gusty von Becker-Melly aufmerksam wurde

Irgendwann fiel Paul ein Farbholzschnitt in die Hände, der auch den Gefallen seiner Frau fand, die bislang mit seiner Sammelleidenschaft wenig anfangen konnte. Es handelte sich um „Der Polster“ des Wiener Jugendstil-Malers und -Grafikers Maximilian Kurzweil (1867-1916) aus dem Jahr 1903. Holger Paul, der sich mit moderner Kunst bis dato nicht befasst hatte, fand damit ein neues kunsthistorisches Interessengebiet. Das Design habe sich mit Beginn des industriellen Zeitalters in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts in Europa ja in einem freien Fall befunden, sagt Paul. Erst die Öffnung Japans 1853 habe der europäischen Kunst neue Anstöße gegeben: „Der Impressionismus war aus Japan adaptiert, der Jugendstil ist nur durch den Einfluss Japans denkbar“, betont Paul. Emil Orlik (1870-1932) aus Prag habe den Farbholzschnitt aus Japan nach Europa gebracht, „und durch seine Schule sind alle anderen gegangen“.

Im Rahmen seiner Befassung mit den Farbholzschnitten des Jugendstils erwarb Holger Paul einige Farbholzschnitte einer Frau, die Gusty von Becker-Melly hieß. Von ihr hatte er noch nie gehört. Er recherchierte über sie, doch seine Erkenntnisse blieben dünn: Ihren Namen fand Paul in den Wiener Blättern für Gemäldekunde. Diese vermeldeten im April 1906, dass bei der Frühjahrsausstellung der Münchner Secession drei Holzschnitte von „Gusty von Becker in Diessen am Ammersee“ verkauft wurden. Zwei Jahre später wird sie zusammen mit vielen großen Vertretern des Wiener Jugendstils in einem Katalog der Kunstschau Wien genannt. Die Bedeutung dieser Schau zeigt sich schon in der Zusammensetzung des Ausstellungskomitees, dessen Präsident Gustav Klimt war. Dem Komitee gehörten auch Josef Hoffmann und Koloman Moser an. Die meisten Ausstellenden lebten und arbeiteten in Wien, während auch dieses Mal bei Gusty von Becker-Melly Dießen am Ammersee als Wohnort genannt ist.

Schon 1914 hatte ein Kunstexperte schon lange nichts Neues mehr von Gusty von Becker-Melly gesehen

Erwähnung findet die Künstlerin in dem Buch „Die moderne Graphik“, das H. W. Singer 1914 fertiggestellt, aber erst 1919 veröffentlicht hat. Der Autor schreibt über sie: „Abseits von den übrigen Münchenern, wie überhaupt von allen anderen Farbholzschnittkünstlern stand Frau Gusty von Becker (...), die (...) fast das Eigenartigste und Bestrickendste lieferte, was es auf diesem Gebiet gab.“ Bemerkenswert ist aber auch die Information Singers, dass er von der Künstlerin - Stand 1914 - schon seit fünf Jahren keine neuen Arbeiten gesehen habe. Mehr als 100 Jahre später, 2021, wird dann in einem Katalog einer kalifornischen Galerie noch ein Geburtsjahr von Gusty von Becker-Melly genannt: 1879.

Jetzt hofft der Farbholzschnittsammler Holger Paul auf das Wissen der in Dießen. Er hat sich bereits an die Gemeindearchivarin gewandt und Zettel mit seinen Kontaktdaten (Telefon 0173/5916915) aufgehängt. Allerdings: Weiter ist er nicht wirklich gekommen. Ein Problem ist: Vollständige Meldescheine sind in Dießen erst ab 1924 vorhanden.

Holger Paul hofft auch, über Verwandte anderer Künstlerinnen, die in der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg in Dießen und in der Region lebten, etwas über Gusty von Becker-Melly zu erfahren. Er nennt beispielsweise Cläre Neuhaus oder Martha Bernstein. Sie alle hätten eines gemeinsam: Viele Akademien waren um 1900 noch den Männern vorbehalten, Frauen mussten teurere Malschulen besuchen, wofür die Herkunft aus einer wohlhabenden Familie Voraussetzung war, sagt Paul: „Und sie haben ein Schicksal, man hat sie vergessen.“

2005 fragte ein Sammler nach den Dießener Motiven des Malers Hermann Stenner

Mal sehen, ob Holger Pauls Forschungen mithilfe von Hinweisen aus Dießen neue Erkenntnisse bringen. Vor 20 Jahren gab es schon einmal ein ähnliches Unternehmen. Der Sammler Hermann-Josef Bunte stellte in unserer Zeitung mehrere Gemälde des im Ersten Weltkrieg gefallenen Malers Hermann Stenner aus Bielefeld vor und fragte, wo sie wohl im Jahr 1911 in Dießen und am Ammersee gemalt wurden - und er bekam auf diesem Weg zahlreiche Hinweise.