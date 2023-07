Jakob Mühleisen – das dritte Album ist auf dem Markt

Mit 17 beginnt der gebürtige Starnberger seine Musikkarriere, acht Jahre später kommt bereits sein drittes Album "A Scenario We Are Living In" auf den Markt.

Der gebürtige Starnberger Jakob Mühleisen, der seine Kindheit und Jugend zwischen 2003 und 2015 in Dießen verbracht hat, war gerade mal ein 14-jähriger blonder Schlaks, als er auf diversen Bühnen stand, nur mit Gitarre und kräftiger Stimme ausgestattet. Damals beschloss der Schüler dreist, Profi-Musiker zu werden. Acht Jahre später ist der smart aussehende Bursche 22, sitzt charmant plaudernd in einem Dießener Café auf dessen Terrasse und macht Werbung für sein drittes Album „A Scenario We Are Living In“, das vor ein paar Tagen in den Handel gekommen ist.

„Ich bin zwar bislang nicht reich geworden mit diesem Job, aber ich kann von der Musik leben“, freut sich Mühleisen, der heute in einer Künstler-Wohngemeinschaft in Weßling ein Domizil gefunden hat. „Wir sind acht Verrückte“, lacht Jakob und kurbelt sich die nächste Selbstgedrehte, „die in einer wunderbaren Villa samt Garten hausen. Ich habe mir dort im Keller ein Studio eingerichtet, um so autonom wie möglich arbeiten zu können.“

„A Scenario We Are Living In“ ist der Abschluss einer Trilogie, die sich den Slogan „Liberty Love Time“ auf die Fahne geschrieben hat. „Ales dreht sich um die Entwicklungsgeschichte eines jungen Mannes“, erklärt der Anfang des Jahres geborene. „Und da die Texte durch die Bank radikal persönlich ausgefallen sind, lässt sich unschwer vermuten, um wen es sich bei der Person handelt.“

Jakob Mühleisen kann heute von seiner Musik leben

Jede Produktion ist musikalisch in sich abgeschlossen. Und jede Produktion verfolgt eine andere Stilrichtung. Beim aktuellen Werk sind ruhige Töne angesagt. Dieses Mal stehen Pop, Folk und klassisches Singer/Songwritertum auf der Agenda. Als Gitarrist erinnert der Klampfenmann an die Sechs-Saiten-Ikone Eric Clapton. Ansonsten lassen Chris Isaak, Jackson Browne, John Mellencamp oder The Beatles herzlich grüßen. Und ebenfalls die Weilheimer Avantgardisten von The Notwist. „Die erfinden sich mit jeder weiteren Platte neu, ohne dabei je ihre Identität aufzugeben. Genau das versuche ich im Rahmen meiner Kreativ-Laufbahn auch“, erklärt Mühleisen seinen künstlerischen Anspruch.

Während der von Ehrgeiz getriebene Nachwuchs-Musiker zu Beginn seiner Laufbahn beinahe ausschließlich Gigs in Fünf-Seen-Land-Clubs absolvierte, ist er jetzt in ganz Deutschland plus schon mal Österreich und der Schweiz zu sehen sowie zu hören. „Je öfter ich in einem Schuppen auftrete, desto mehr Gäste kommen. Mund-zu-Mund-Propaganda heißt das“, freut er sich. „Scheint, ich mache auf der Bühne ziemlich alles richtig.“

Jungspund Jakob „sprüht voller Ideen“, verhaspelt er sich beinahe vor Aufregung. „Nachdem die Trilogie fertiggestellt ist, geht es jetzt auf zu neuen Ufern. Als Nächstes könnte ein Band-Album anstehen, orientiert an Progressive Rock á la Pink Floyd. Große Helden von mir. Oder deutsche statt wie bislang englischer Verse. Meiner Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Das ist optimal so. Das bringt mich pausenlos weiter.“

Jetzt hat Jakob Mühleisen ein Band-Album im Visier

Das neue Werk setzt sich mit dem Thema „Zeit und Veränderungen“ auseinander. Die Aufnahmen fanden zwischen 2020 und 2023 in Weßling, Caprino Veronese (IT), Wien (AT) und Unterach am Attersee (AT) unter Eigenregie von Jakob Mühleisen statt. Die Vocals und Gitarrenspuren von „Tell Me, Is This Real Life?“, wurden im Januar 2022 von Korbinian Breu (Offbeat Mastering) in Wien aufgenommen. Gastauftritte gibt es unter anderem von „A Story For Reflection“- Drummer Anton Engelmann bei den Songs „Lost in Time“ und „World Falls Apart“, der von „A Story For Reflection“-Keyboarder Maxi Aldinger und Produzent Stephan Heusser co-produziert wurde. Gemixt und gemastert wurde das Album von Jakob Oschmann.