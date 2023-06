Rassistische Attacke auf zwei Kinder am Weßlinger Bahnhof

Ein 47-Jähriger beleidigt am Bahnhof Weßling zwei Kinder rassistisch. Zwei Frauen schalten die Bundespolizei ein. Die sucht jetzt sowohl nach den Kindern als auch nach Zeugen.

Am Mittwochnachmittag (7. Juni), kurz nach 16 Uhr, bespuckte ein 47-Jähriger am Bahnhof Weßling zwei Kinder, beleidigte sie rassistisch und warf ihnen Müll nach. Zudem schrie er, wie die Bundespolizeiinspektion München mitteilt, mehrfach „Heil Hitler“ und erhob seine Hand zum „Hitlergruß“. Couragierte Zeuginnen nahmen sich der Kinder an.

Zudem beleidigte der 47-jährige Deutsche, mit 1,72 Promille Alkoholisierte die beiden bislang unbekannten Kinder im Alter von zehn bis zwölf Jahren verbal auf rassistische Weise, schlug nach ihnen und warf ihnen Müll nach.

Zwei Frauen nehmen die beiden Kinder in Schutz

Zwei Frauen im Alter von 37 und 52 Jahren aus Ottenhofen im Landkreis Erding und Weßling beobachten dies, nahmen die Kinder in Schutz. Sie stiegen mit ihnen in die nächste S-Bahn Richtung Herrsching und informierten die Bundespolizei. Die beiden Kinder machten sich in Herrsching alleine auf den Weg, ohne auf die Polizei zu warten. Wohin die beiden gegangen sind, ist nicht bekannt, wie die Bundespolizei auf Nachfrage unserer Redaktion bestätigt.

Die beiden Kinder machen sich alleine auf den Weg, ohne auf die Polizei zu warten

Den wohnsitzlosen und wegen Gewaltdelikten und Verwendung verfassungsfeindlicher Kennzeichen polizeibekannten 47-Jährigen trafen die Beamten der Bundespolizei hingegen am Bahnhof an und nahmen ihn fest. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurde er auf freien Fuß gesetzt.

Die Bundespolizei sucht jetzt nach den beiden Kindern beziehungsweise deren Erziehungsberechtigten sowie weiteren Zeugen des Vorfalls. Sachdienliche Hinweise werden unter der Rufnummer 089/515550-0 erbeten. (AZ)

