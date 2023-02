Telekom verlegt 2300 Glasfaser-Anschlüsse in Weßling

2300 neue Glasfaser-Anschlüsse sollen in Weßling im Jahr 2025 entstehen. Bewerben kann man sich dafür schon jetzt.

Die Telekom wird eigenwirtschaftlich in Weßling ein Glasfasernetz für 2.300 Gewerbetreibende und Haushalte ausbauen. Dazu wurde eine gemeinsame Erklärung gezeichnet. Die Realisierung ist für das Jahr 2025 geplant. "Der Glasfaserhausanschluss ist für die Eigentümer und Eigentümerinnen kostenfrei", heißt es in einer Pressemitteilung der Telekom. Das neue Netz ermögliche Bandbreiten bis zu 1 Gigabit pro Sekunde (Gbit/s). Es sei so leistungsstark, dass Arbeiten und Lernen zu Hause, Video-Konferenzen, Surfen und Streamen gleichzeitig möglich seien.

Weßlings Bürgermeister Michael Sturm zeigt sich erfreut über die Investition der Telekom und hebt die Bedeutung von schnellen und stabilen Internetverbindungen hervor: „Glasfaser ist die Technologie, die die zukünftig notwendigen Datenmengen transportieren kann. Ein Glasfaseranschluss in der eigenen Wohnung oder im eigenen Haus ist genauso wichtig wie ein Anschluss an Strom und Wasser.“

Die Anwohnerinnen und Anwohner im Ausbaugebiet von Weßling haben jetzt die Chance auf einen Glasfaseranschluss. Ein essenzieller Punkt dabei: Er kommt nicht von allein. Dafür braucht die Telekom das Einverständnis der Betroffenen. Denn um den Glasfaseranschluss zu legen, muss die Telekom privaten Grund betreten.

Unter www.telekom.de/glasfaser nach Eingabe der jeweiligen Adresse und nachfolgender Auswahl „Jetzt registrieren“ können sich alle Bürgerinnen und Bürger bereits jetzt für den Glasfaserausbau registrieren, teilt die Telekom mit. Zudem könne auch schon eine Genehmigung für die Hauszuführung (HTN) erteilt werden. Details werden dann beim Baustart besprochen. Zusätzlich wird auf dieser Seite mit vielen detaillierten Informationen „Glasfaser einfach“ erklärt.

Über den Zeitpunkt, zu dem die Bürgerinnen und Bürger sowohl den kostenfreien Glasfaserhausanschluss als auch gegebenenfalls bereits ein Wunschprodukt beauftragen können, wll die Telekom rechtzeitig informieren. (AZ)

