Handy-Käufer erweist sich in Wessobrunn als dreister Dieb

Ein 28-jähriger Mann empfängt in der Gemeinde Wessobrunn bei sich zuhause einen Kaufinteressenten für sein Handy. Doch dieser führt etwas ganz anderes im Schilde.

Am Freitag ist einem 28-jährigen Mann aus Forst (Gemeinde Wessobrunn) dessen Handy (ein I-Phone 14 im Wert von 790 Euro) entwendet worden. Zuvor hatte er dieses via Ebay-Kleinanzeigen verkaufen wollen und einen Termin mit dem Käufer bei sich zuhause in Forst vereinbart, berichtet die Weilheimer Polizei.

Als der angebliche Käufer zu dem 28-Jährigen nach Hause kam, um den Kauf abzuwickeln, entriss der Käufer dem Verkäufer das Handy und flüchtete bis zur Straße Templhofring, wo ein dunkles unbeleuchtetes Fahrzeug mit kaputtem Auspuff und laufenden Motor stand und auf den flüchtenden Dieb wartete. Der Dieb stieg auf der Beifahrerseite ein und das Fahrzeug flüchtete in Richtung Ortskern und dann in unbekannte Richtung. Der angebliche Käufer wird wie folgt beschrieben: männlich, etwa 30 Jahre und etwa 1,85 Meter groß, schlank, hochdeutsch, west-nordeuropäische Erscheinung, kurze Haare, blaue Jeans, schwarze Daunenjacke, Akne im Gesicht. Hinweise werden unter 0881/6400 an die Polizeiinspektion Weilheim erbeten. (AZ)

