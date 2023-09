Wessobrunn

Sturz am Forster Berg: Motorradfahrer schwer verletzt

Bei einem Unfall am Forster Berg ist ein Motorradfahrer schwer verletzt worden.

Am Forster Berg bei Wessobrunn kommt ein Motorradfahrer in einer Kurve von der Fahrbahn. Mit schweren Verletzungen wird er in ein Krankenhaus geflogen.

Bei einem Verkehrsunfall im Gemeindebereich von Wessobrunn ist am Sonntag gegen 11.50 Uhr ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Laut dem Weilheimer Polizeibericht fuhr der 67-jährige Biker den Forster Berg hinauf. Auf Höhe von Schönwag geriet er im Verlauf einer Linkskurve von der Fahrbahn ab und kam zu Sturz. Als Unfallursache vermutet die Polizei überhöhte Geschwindigkeit. Der schwer verletzte Motorradfahrer wurde mit dem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Das Motorrad dürfte nur noch Schrottwert haben, die Polizei spricht von einem Sachschaden von rund 5000 Euro. (AZ) Lesen Sie dazu auch Wessobrunn Wessobrunn: Schwerverletzte nach Unfall mit Traktor

