Ampelanlage an der B2 bei Wielenbach geht in Kürze in Betrieb

Ab Anfang Dezember regelt eine Ampel bei Wielenbach den Verkehr auf der Bundesstraße. Damit sollen künftig Unfälle vermieden werden.

An der Einmündung der Staatsstraße 2056 in die B 2 nördlich von Wielenbach haben sich gehäuft Unfälle ereignet. Deswegen ist in diesem Bereich zukünftig eine Verkehrsregelung mithilfe einer Ampelanlage vorgesehen. Darüber informierte das staatliche Straßenbauamt Weilheim bereits vor geraumer Zeit. In Betrieb gehen sollte die Anlage eigentlich schon 2022. Jetzt aber ist es anscheinend so weit, denn die Fundamente für die Ampelanlage sind gesetzt.

Andreas Lenker vom staatlichen Bauamt in Weilheim sagt: "In Betrieb gehen soll die Ampelanlage Anfang Dezember. Vorher wird es einen Testlauf geben."

Die Ampelanlage soll insbesondere den Autofahrern, die aus Richtung Pähl nach links auf die B 2 einfahren wollen, das Abbiegen erleichtern. Denn das ist bei täglich bis zu 20.000 Fahrzeugen, die auf der Bundesstraße unterwegs sind, nicht einfach und unter Umständen auch gefährlich.

Die Wartezeit an der roten Ampel beträgt maximal 90 Sekunden

Die Ampelschaltung orientiert sich am aktuellen Bedarf, heißt es aus dem staatlichen Bauamt in Weilheim. Wer welche Ampelphase hat, das werde per Kameras über den Ampeln beziehungsweise durch Schleifen in der Straße geregelt, erläutert Andreas Lenker. "Wenn ein Autofahrer aus Richtung Herrsching auf der B2 nach links abbiegen will, wird das vom System erkannt. Dann dauert es einen kurzen Moment, bevor seine Ampel auf Grün schaltet. Entgegenkommende Autofahrer aus Richtung Weilheim müssen dann eben warten." Die Wartezeit betrage im schlechtesten Fall 90 Sekunden, ergänzt Lenker und sagt weiter: "Wir haben diesbezüglich auch schon negative Stimmen gehört."

Denn Autofahrer, die beispielsweise in der Früh von Weilheim nach München pendeln, müssten sich unter Umständen auf kurze Wartezeiten an der Ampel einstellen. Ergänzend zu der bedarfsorientierten Ampelschaltung gebe es auch tageszeitabhängige Programme. Am Wochenende oder Untertags, außerhalb der üblichen Berufsverkehrszeiten, würden andere Ampelphasen gelten, so Lenker.

Weitere Ampeln an der B 2 sind im Übrigen an der Einmündung der Krumpperstraße in Weilheim geplant. Diese sollen im Frühjahr 2024 gebaut werden, so Lenker.