Ausbau der B2 bei Wielenbach: Gemeinde verliert Klage

Plus Lange versucht die Gemeinde Wielenbach, den Ausbau der B2 in der geplanten Form zu verhindern. Jetzt wird aber auch ihre Klage gegen den Planfeststellungsbeschluss abgewiesen.

Die Gemeinde Wielenbach ist mit ihrem Versuch, den Ausbau der Bundesstraße 2 zwischen Wielenbach und Pähl in der geplanten Form zu verhindern, gescheitert. Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof hat die Klage der Gemeinde gegen den von der Regierung von Oberbayern erlassenen Planfeststellungsbeschluss für den Straßenausbau abgewiesen. Das hat Bürgermeister Harald Mansi auf Nachfrage mitgeteilt.

Warum die Klage verworfen wurde, wird erst noch im schriftlichen Urteil detailliert begründet werden, das voraussichtlich in wenigen Wochen vorliegen wird. Die von der Regierung genehmigte Planung des Staatlichen Bauamts Weilheim sieht vor, die Bundesstraße auf einer Länge von 2,5 Kilometern zwischen der Einmündung der Pähler Umfahrung und dem Abzweig in Richtung Tutzing teilweise dreispurig auszubauen, um sichere Überholabschnitte zu schaffen. Außerdem soll die Abzweigung nach Tutzing nördlich von Wilzhofen kreuzungsfrei gemacht werden.