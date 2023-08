Bei Wielenbach wird ein Stadel mit einem Hakenkreuz besprüht

Unbekannte besprühen in der Nähe von Wielenbach einen Stadel mit einem Hakenkreuz. Auch zwei Anhänger werden besprüht. Die Polizei sucht Zeugen.

Von Dienstag (8. August) auf Mittwoch (9. August) wurden ein Stadel, sowie zwei in der Nähe befindliche Anhänger mit rosa Farbe besprüht. Dies teilt die Weilheimer Polizei mit. Der beschmierte Stadel und die Anhänger befinden sich laut Polizeibericht westlich von Wielenbach, direkt oberhalb des Modelflugplatzes am Moosgraben. Neben einem Hakenkreuz wurden diverse politische „Schmähaussagen“ aufgesprüht. Der entstandene Schaden wurde mit etwa 200 Euro beziffert. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Weilheim unter der Telefonnummer 0881/6400. (AZ)

Lesen Sie dazu auch