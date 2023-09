Betrunkener aus dem Landkreis Landsberg wird in Wielenbach aufgefunden

Offensichtlich zu tief ins Glas geschaut hat ein 35-Jähriger, bevor er mit seinem Fahrrad durch Wielenbach fährt. Er wird in einer Gasse liegend aufgefunden.

Am Donnerstag, kurz vor Mitternacht, teilte ein Bürger der Polizei Weilheim mit, dass in der Gorigasse in Wielenbach ein Mann am Boden liegt und sein Fahrrad obendrauf.

Wie die Polizei in Weilheim mitteilt, handelte es sich bei dem Mann um einen 35-Jährigen aus dem Landkreis Landsberg, der offensichtlich mit seinem Rad gestürzt war.

Der Mann muss zur Behandlung ins Krankenhaus

Ein Alkotest ergab einen Wert von 1,5 Promille; zudem hatte er zwei Joints eingesteckt. Aufgrund der Verletzungen, die sich der Mann beim Sturz zugezogen hatte, musste er laut Polizeibericht zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Dort wurde auch gleich eine Blutentnahme durchgeführt. (AZ)

Lesen Sie dazu auch