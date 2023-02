Drei Autos in Verkehrsunfall bei Wielenbach verwickelt. Der Sachschaden ist hoch

Hoher Sachschaden entsteht bei einem missglückten Überholmanöver auf der Staatsstraße 2066 bei Wielenbach. Zum Glück wird niemand verletzt.

Am Mittwochmorgen kam es gegen 7 Uhr im Gemeindebereich Wielenbach zu einem Verkehrsunfall. Eine 22-Jährige aus Tutzing befuhr mit ihrem Auto die Staatsstraße 2066 von Diemendorf kommend in Richtung Weilheim. Vor ihr befanden sich nach Angaben der Weilheimer Polizei zwei weitere Verkehrsteilnehmer, die in gleicher Richtung unterwegs waren.

In einer Linkskurve setzte die Tutzingerin zum Überholen an und wollte beide vor ihr fahrende Fahrzeuge gleichzeitig überholen. Als sie sich auf Höhe des zweiten Fahrzeugs - mit einer 53-jährigen Tutzingerin am Steuer - befand, kam ihr ein Auto entgegen, das von einer 37 Jahre alten Frau aus Pähl gelenkt wurde.

Trotz Ausweichmanöver kommt es zum Zusammenstoß

Obwohl die Lenkerin des überholten und auch die des entgegenkommenden Fahrzeugs versuchten, Platz zu schaffen und äußerst rechts fuhren, konnte eine Kollision zwischen den drei Fahrzeugen nicht mehr verhindert werden.

Es ist laut Polizeibericht glücklichen Umständen zu verdanken, dass hierbei keine Personen zu Schaden kamen. Der verursachte Gesamtschaden wird indes auf knapp 14.000 Euro geschätzt. (AZ)

