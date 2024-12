Eine junge Frau stirbt nach Unfall auf der B2 bei Wielenbach

Aus bislang ungeklärter Ursache ist am Sonntagabend auf der B2 bei Wielenbach ein 72 Jahre alter Pkw-Fahrer in den Gegenverkehr geraten. Dort prallte er frontal mit einem Pkw zusammen. Dessen 27-jährige Fahrerin wurde dabei schwer verletzt und unter laufender Reanimation in ein Krankenhaus gebracht, wo sie wenig später verstarb. Der 72-Jährige und sein Sohn (24), der als Beifahrer im Pkw saß, wurden schwer verletzt in Kliniken eingeliefert, berichtet die Polizei.

Der Unfall ereignete sich kurz vor der Abzweigung in Richtung Dießen. Der 72-Jährige, der in Richtung Weilheim unterwegs war, kam von der eigenen Fahrbahn ab und steuerte sein Fahrzeug in den entgegenkommenden Verkehr, wo er mit dem Wagen der jungen Frau frontal zusammenstieß. Engagierte Ersthelfer versorgten unmittelbar danach alle Unfallbeteiligten bis zum Eintreffen der Rettungskräfte. Danach wurden der 72-Jährige und sein 24-jähriger Sohn schwer verletzt in Krankenhäuser in der Region gefahren. Die 27-Jährige wurde unter laufender Reanimation in das Krankenhaus nach Weilheim gebracht, wo sie kurze Zeit später ihren Verletzungen erlag.

Die Polizei lobt den Einsatz der Ersthelfer nach dem Unfall auf der B2

Beide unfallbeteiligten Fahrzeuge wurden total beschädigt (der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 70.000 Euro) und mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Bundesstraße 2 zwischen der Abzweigung nach Dießen und der Abzweigung nach Tutzing rund zweieinhalb Stunden gesperrt werden. Insgesamt sieben Fahrzeuge der umliegenden Feuerwehren, drei Rettungsfahrzeuge und ein Notarzt waren im Einsatz.

Die Polizei hebt in ihrer Mitteilung insbesondere die strukturierte, ruhige und engagierte Hilfe aller Ersthelfer vor Ort hervor. Dadurch konnten alle Unfallbeteiligten ohne größeren Zeitverlust an die jeweiligen Rettungsbesatzungen übergeben und versorgt werden. Unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft München II ermittelt jetzt die Polizeiinspektion Weilheim in dem Fall und wird dabei von einem Sachverständigen unterstützt. (AZ)