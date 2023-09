Einmündung in B2 bei Wielenbach ab Mittwoch komplett gesperrt

Arbeiten für den Ausbau der Einmündung der Pähler Umgehung in die B2 stehen kurz vor dem Abschluss. Ab 13. September gilt dort für drei Tage eine Vollsperrung.

Die Baustelle an der Einmündung der Staatsstraße 2056 (Umgehung Pähl) in die Bundesstraße 2 kurz vor Wielenbach geht in die Endphase. Dabei wird allerdings die Einmündung noch ganz gesperrt werden müssen, informiert das Staatliche Bauamt in Weilheim. Dies wird ab Mittwoch, 13. September, für drei Tage der Fall sein. Grund sind die abschließenden Asphaltierungsarbeiten im Einmündungsbereich. Die Umleitung erfolgt über die Ortsdurchfahrt von Pähl.

In den vergangenen Wochen wurde im Bereich der Einmündung der Staatsstraße in die B2 nördlich von Wielenbach die Fahrbahn verbreitert sowie an den Fundamenten und Leerrohrquerungen für eine Ampelanlage gebaut. Nun werden die abschließenden Fräs- und Asphaltierungsarbeiten ausgeführt. Die Markierungen sowie die Restarbeiten am Fahrbahnrand folgen im Anschluss mit geringfügigen Eingriffen in den Verkehr. (AZ)

